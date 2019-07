Aplausos a la capitana

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



F ue sin duda una decisión valiente, pues enfrentaba la vida a la muerte y Carola Rackete, la capitana del barco Sea Watch 3, no lo dudó y salvó a 40 migrantes que recogió a punto de ahogarse en alta mar. Diecisiete días estuvo navegando en el Mediterráneo, sin poder tocar puerto, pero nuevamente la valiente alemana se atrevió a desafiar al gobierno de Italia y atracó en la isla Lampedusa. Hoy se enfrenta —de ser condenada— a una pena de diez años de cárcel y una multa 50 mil euros, por salvar a los migrantes y desafiar la tozudez del gobierno italiano. Como bien lo plantea el célebre Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa: ‘La joven alemana ha violado una ley estúpida y cruel, de acuerdo con las mejores tradiciones del Occidente democrático y liberal, una de cuyas antípodas es precisamente lo que la Liga y su líder, Matteo Salvini, representan: no el respeto de la legalidad, sino una caricatura prejuiciada y racista del Estado de derecho'. Y es que millones de africanos, asiáticos, americanos, etc., huyen de gobiernos crueles que los someten a una vida paupérrima. Buscan libertad, desarrollo y democracia… En América, huyen venezolanos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos… Huyen de gobiernos crueles, que les niegan lo mínimo: trabajo, educación, democracia, paz… La migración es un problema mundial que en conjunto tenemos que afrontar con inteligencia y sensatez. Por lo pronto, sonoros aplausos a la valiente capitana alemana Carola Rackete, por desafiar la estupidez de un gobierno y apostar por la vida.