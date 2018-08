Algo anda muy mal

Redacción La Estrella de Panamá

La muerte de 21 neonatos en el principal hospital de la Caja de Seguro Social, no solo encendió las alarmas de la sociedad, sino que la reacción de las autoridades fue ‘tapar' una realidad que revienta en la cara. Hoy se sabe que la grave situación fue advertida por la jefa de la sala de Neonatología Esther Toala, al entonces director del Complejo Hospitalario Ahmed Vielgo. Toala dijo que la sala había colapsado por la falta de personal, equipo e incluso, los recién nacidos había que meterlos de dos en dos en las incubadoras por falta de ellas… El hacinamiento es tal que incluso había que colocar las incubadoras en los pasillos y que a los neonatos había que alimentarlos sin lípidos (grasa), porque no tenían, lo que afectaba su crecimiento. Pero la situación en la Caja de Seguro Social, en especial del Complejo, es grave. Hace poco un paciente exigió su operación del corazón y le reclamó al propio presidente de la República por su situación y el abandono del Complejo. La Caja hay que rescatarla de su grave crisis que en esta ocasión no tiene que ver con los fondos de pensiones y jubilaciones, sino con la atención de salud. Los asegurados pagan obligatoriamente y cuando requieren el servicio no se lo prestan adecuadamente. Tienen que esperar meses por la atención. Es un problema de arrastre, cierto, pero hay que resolverlo y urgentemente, porque se está atentando con la vida de todos los asegurados. ¡Así de simple!