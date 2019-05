Acabar con las mafias

Redacción La Estrella de Panamá

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos de renombre internacional coinciden en que uno de los graves problemas que tiene que enfrentar Panamá, de forma urgente, es la competitividad. Y es que ya no se trata de monopolios que han sido amamantados desde la ubre del Estado, sino de mafias que trabajan articuladamente, porque aniquilan la competencia utilizando el brazo de las instituciones gubernamentales. Desde MiAmbiente hasta la DGI o Aduanas se utilizan para amedrentar, para chantajear y para destruir… Lo irónico es que lo único que aflora es la corrupción política como el gran mal de Panamá, cuando lo que realmente está aniquilando nuestro posicionamiento en el sendero de desarrollo es la actividad mafiosa de un grupo empresarial. Ha llegado un nuevo Gobierno, cuyo presidente ha afirmado que lo importante no es cómo entra, sino cómo va a salir. Señor Presidente, si ese es el camino, lo primero que debe hacer es nombrar en los cargos a personas idóneas y que su único fin sea el de servir al país. Permitir que entren a los cargos funcionarios que son CEO de la mafia empresarial, es continuar perpetuando la desigualdad y la división de clases en el país. Hay esperanzas en sus palabras, porque Panamá no aguanta más cargando estas mafias. Muchos ejemplos hay en otros países de cómo terminan las sociedades cuando se dejan dominar por las mafias. ¡El mundo nos mira!