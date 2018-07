El abuso con la energía eléctrica

Redacción La Estrella de Panamá

Desde la privatización del IRHE, los sucesivos gobiernos han prometido que la energía eléctrica va a bajar. Lo cierto es que nada de eso ocurre y lo que pasa es lo contrario. Cuando el recibo de luz llega a los hogares, la gente no se detiene a analizar precio y potencia o la cantidad de apuntes que llegan en el recibo. La gente ve lo que tiene que pagar y punto. Lo que sí saben los contribuyentes es que pagan cara la energía. Cuando se adentra más en el fondo sobre este punto y se analiza comparativamente la energía que pagan en Colombia, la sorpresa aturde a cualquiera. ¿Por qué Colombia tiene una energía tan barata? Por más que quieran justificar, lo cierto es que los usuarios pagan una enorme cantidad de dinero por la energía, dinero que va a parar al bolsillo de unos cuantos empresarios. Lo que tiene que hacer el gobierno es empezar una política de ajustar los precios acorde con lo que debe ser. Obligar a los varones de la energía eléctrica a tener ganancias razonables y no abusivas. Debe sacar de circulación las empresas que no son ni ambientalmente amigables, ni económicamente productivas. Y no vengan señalar que hay que respetar la seguridad jurídica, porque no puede haber seguridad jurídica si no hay respeto por el bien común. Es decir, las empresas tienen principios éticos que respetar y el abuso, la usura, el daño ambiental, etc., son fallas que no admiten justificación y justo es lo que pasan por alto en muchas empresas las autoridades panameñas.