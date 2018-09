Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Ante las coyunturas política, geopolíticas y de intereses particulares, la sociedad en general se concentra solo en un aspecto de los muchos que están en el panorama. Los propios actores se meten en un callejón y luego luchan por salir. En Panamá, por ejemplo, la temática general es la corrupción y el discurso de la sociedad civil, de los partidos, de los políticos, del gobierno y de los empresarios (aunque los menos), se centra en este tema. Pero hay que ir más allá. Panamá es más que corrupción y tiene muchas oportunidades para crecer como país y desarrollarse como sociedad. Cierto es que temas como la migración enrarecen el ambiente, porque un grupo de actores ha vendido la idea de que solo la practican los extranjeros que vienen a quitarle el trabajo a los panameños. Panamá es un país destinado a la logística, al turismo, a la industria tecnológica… y a mucho, muchísimo más. Hay que trazar un camino lógico y conducir el país hacia la meta del desarrollo nacional. Singapur, que siempre se ha puesto de ejemplo, decidió desarrollarse. Supo que no podía hacerlo solo y permitió la entrada de miles de profesionales alrededor del mundo. Hoy Singapur es un país muy desarrollado y 40 por ciento de su población la conforman extranjeros. No se trata de sustituir a los panameños. De lo que se trata es de aprovechar las oportunidades, hacer crecer el país y desarrollarnos como sociedad. No se trata de que los extranjeros vengan a hacer negocios en el mercado panameño, si no de usar Panamá para conquistar otros mercados. Eso solo se logra con la ayuda de gente buena que está dispuesta a contribuir con Panamá. Hay que abrir el panorama.