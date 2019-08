Los 500 años de la ciudad

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Si Pedro Arias Dávila volviese hoy a la ciudad de Panamá, moriría de envidia o de enojo. ¡Y no es para menos! 500 años hacen que fundó la ciudad, que luego fue saqueada e incendiada por Morgan y sus ruinas son fieles testigos de aquellos momentos. Hoy, empero, la ciudad de Panamá se yergue exhibiendo un modernismo comparable únicamente con las grandes urbes. Un Canal que une los dos mares; un majestuoso tornillo que es fotografía obligada y una Cinta Costera que simboliza progreso. Pese al orgullo que representa el crecimiento de la ciudad, Pedrarias sí tendría críticas que hacernos. La basura es un problema serio que nadie ha querido resolver. La hostilidad para los peatones sigue, pese a las aceras que construyó el alcalde Blandón. El ruido ensordecedor que causamos los automovilistas que, so pretexto del apuro, no dudamos en hacérselo saber al que ‘nos atrasa'. A Pedrarias le sorprenderían algunas calles con las aguas corriendo sin control, que a algunos barrios no pueda entrar ni la policía, porque los dominan las pandillas o las enormes moles de concreto que se construyen en vías tan reducidas que son una miniatura comparada a las grandes avenidas que se trazaban en época de la colonia. Sin embargo, aunque las críticas son muchas y los avances también, la ciudad de Panamá sí ocupa un lugar importante en el mundo. Al paso que va, puede convertirse en una ciudad inteligente en pocos años, con playas y bonitas aceras, pero que para lograrlo, solo requiere que todos trabajemos en equipo. Celebramos hoy con orgullo estos 500 años, porque aún con todo lo que nos falta por hacer en esta gran ciudad, sin duda Pedrarias está orgulloso de haberla fundado. ¡Salud!