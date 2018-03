¿Y el pueblo?...

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



En época de ránquines, si hacemos el de las prioridades de los políticos en posiciones de tomar las decisiones que afectan directamente al pueblo, tendríamos como resultado que precisamente el pueblo está en último lugar. La pelea que actualmente tienen el Ejecutivo y Legislativo, casualmente los dos órganos del Estado que son los beneficiarios de la confianza del... ¡pueblo!, deja ver que este no es primero. Como se dice en el argot popular, ‘PURO CUENTO' que velan por el pueblo y que ‘el pueblo es primero'. Lamentablemente, podemos firmar, con certeza de no tener que borrar la firma, que el 5 de mayo de 2019 ese pueblo manipulado por sus entendibles, pero no excusables, deseos de tener, aunque sea, la promesa de un empleo, subsidios en cualquiera de sus formas, o algún beneficio por efímero que sea, va a votar (o, mejor dicho, ‘botar') por los mismos o algunos nuevos con las mismas características de los actuales que, en muchos casos, no son lo mejor que nos ha pasado. De repente, el mismo pueblo debe comenzar a pensar en sí mismo, pero en buena ley; no solo en el ‘¿qué hay pa' mí?', sino en el conjunto social y RECORDAR lo mal que nos quedan muchos políticos de los que reciben el espaldarazo para que se ganen varios miles de dólares mensualmente, y dejarlos fuera, ¡a todos los que no han cumplido! Sería lo justo.