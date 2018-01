Redacción La Estrella de Panamá

En todos los bandos pueden haber tontos útiles, personas bienintencionadas que se dejan obnubilar por otras malintencionadas. Hay que estar metido totalmente en el origen de las cosas para estar seguro de las motivaciones —intereses, intenciones— que mueven a una persona o grupo a hacer algo. Hay que hilar muy delgado para dar con el porqué de las cosas. Una persona puede estar a favor o en contra de algo, no obstante, debe estar segura de que lo que dice y hace sea acorde con lo que piensa y que ese pensar sea propio, ilustrado, bien informado, no influenciado ni manipulado. Como se ha afirmado en varias ocasiones: la información es poder; una persona, además de educada, informada no es presa fácil de gente cuyas intenciones no son las que manifiesta públicamente, pescadores en río revuelto que surgen de repente, de cualquier lado, como los mesías que ya hemos visto en varios países. Hay que tener mucho cuidado con a quién le damos ese papel de ‘líder' en determinado momento. Que la desesperanza y desesperación no nos cieguen haciéndonos perder el norte.