Sanciones para los irrespetuosos...

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Se ha hecho común ver vídeos, primero en las redes sociales, luego en los noticieros de la TV, de unidades de la Policía Nacional u otras entidades de seguridad del Estado irrespetadas por ciudadanos, incluso extranjeros. Esta es una situación que debe ser analizada y corregida por las autoridades y lo único que se nos ocurre es que las sanciones a esas personas sean más severas, pues deja muy mala impresión y la sensación de que no hay quien nos defienda, ver policías tirados por el suelo por mozalbetes irrespetuosos o ignorados por un grupo de sujetos colombianos y venezolanos que siguieron peleando mientras los agentes trataban de poner orden, hablando solo de un par de hechos. Ya está bueno de este irrespeto a quienes deben garantizar la seguridad de los ciudadanos, esta situación no es graciosa ni para ignorarla y no se puede permitir ni aplaudir por ningún motivo.