Padres y madres, sean como la Sra. Mariela, cumplan su rol...

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Las últimas horas una humilde madre colonense salió del anonimato para decirnos que a los hijos se les corrige a tiempo, que si papá y mamá actúan como debe ser para mostrarle el camino correcto al hijo, este tiene muchas posibilidades de transitar por él, sin desviarse. Quizás, para muchos, los correazos no sean el ‘tratamiento' correcto, pero si tras cada niño hay una madre, y ojalá un padre, que, con mano firme, responsabilidad permanente e indiscutible amor, cumple con su rol, tendremos mejores ciudadanos, en todos los sectores de la sociedad. No podemos excusar a nadie por mala conducta. Ser pobre no es justificación para ser delincuente, porque si así fuera, ¿¡por qué tanto corrupto adinerado que busca más dinero y poder!? Es cuestión de valores, los cuales se inculcan en el hogar, aunque, igual depende de cada uno si sigue el buen camino; pero, con una madre como la Sra. Mariela Acosta se tiene el ejemplo de madre presente, responsable, que no acepta que su pobreza material le dañe la vida a su familia. Ella lleva a sus hijos por el buen camino, no hay excusas. Padres y madres, sean como la Sra. Mariela Acosta. ¡Sí se puede!