Nuevas caras para la política...

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La política es un arte, que muchos que viven de ella la hayan convertido en un portillo para cruzar corruptos no significa que es lo que se debe ver como normal. Esa realidad de muchos politiqueros ha provocado que la sociedad desconfíe de todo y de todos y no logre ver con claridad el horizonte ni crea fácilmente en las buenas intenciones de alguno que surja. Se demanda que haya una participación creciente de ciudadanos nuevos en la política, lo de ‘nuevo' nada tiene que ver con la edad cronológica, pues la decencia y capacidad, así como la sinvergüenzura, no son exclusividad de ningún grupo etario. Por lo que se debe buscar es a personas honorables, bien preparadas académicamente y con ganas de trabajar por el país. El problema es que apenas alguien sale le caen como pirañas a un filete y, aunque lo único que puedan decir es que es muy joven, muy viejo, amigo o familia de tal, tratan de descalificarlo, sin escucharlo siquiera. Ojalá muchos jóvenes y no tan jóvenes hasta hoy ajenos a las lides electorales traten de ser parte del cambio positivo. Que no se dejen desalentar por frustrados que ven con malos ojos a quienes se atreven y ganan las simpatías de quienes los ven y escuchan.