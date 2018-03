Mirada al ‘interior'...

Redacción La Estrella de Panamá

En estos días en que estamos muchos con el pendiente de lo que pasa en Colón, también nos llaman la atención a las otras provincias. Si bien hay muchas cosas bonitas que resaltar en ellas, también hay que preocuparse por los problemas del día a día que enfrentan sus residentes habituales. La atención a la salud, las condiciones de los centros escolares, delincuencia, pobreza, desempleo... Lugares, con un gran movimiento económico, gracias al turismo, cuya gente debería tener más acceso al empleo, enfrentan la escasez del mismo; como Pedasí, en Los Santos, p. ej. En este casi paraíso, para los visitantes, principalmente, sus pobladores tienen un gran problema con el desempleo y encima los costos de todo, elevadísimos; hasta los famosos 22 productos del control de precios están siendo aumentados por comerciantes inescrupulosos. Acodeco parece que por los campos, no va. Estas son áreas que deben ser atendidas por el Gobierno central, que debe estar pendiente de cómo se trata al trabajador, si hay trabajo, y de que no se abuse con los costos de alimentos y demás. Igualmente, ellos también merecen, y necesitan, que se desarrollen proyectos que generen empleos, para no tener obligatoriamente que irse en busca de mejor futuro.