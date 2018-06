En medio de todo o pese a todo...

Redacción La Estrella de Panamá

Sobre todo pese a las alegrías inexplicables de la afición panameña del fútbol, y a la baraúnda desagradable de las audiencias en la CSJ, hay situaciones pendientes que siguen allí esperando solución o, al menos, una respuesta aceptable de parte de las autoridades. La lista es larga, y hablando de listas, comenzamos por la de Odebrecht, ¿ya la dieron?, parece que se nos olvidó seguir presionando para que, al menos, digan ‘por dónde va tabla', los 400 y pico millones que los diputados gastaron sin compasión ni explicación coherente, que nadie investiga ni la Contraloría, tan diligente con las planillas de la Asamblea, que igual quedó en nada, más nada de las manzanas azules ni de Financial Pacific, menos de dónde está Vernon... ni lo más fresco, los 300 millones evadidos a la CSS... Y, vienen las elecciones, pero antes las primarias de los partidos que no elegirán al mejor para el país, sino para sus intereses y de la alta clase socioeconómica que siempre es la que se sale con la suya... ¿Y de los independientes?, aves de plumaje raro que no sabemos bien de dónde salen. Y el pueblo, en masa, lamentablemente, lo más seguro ignorará aquello de ‘no a la reelección' y se repite la historia... Solo un recorderis, para no perder la costumbre.