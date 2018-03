Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Según la ONU, hoy, es el Día Internacional de la Felicidad, instituido el 28 de junio de 2012, y según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2018, Panamá está en el puesto 27 de 156 países evaluados. ¿Qué es esta celebración? Pues, un reconocimiento ‘a la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de Gobierno'. La intención de ser feliz y promover la felicidad ajena es muy positiva; mas, puede pensar alguien muy realista que ser feliz totalmente con todos los problemas que tenemos es ser indiferente precisamente a las necesidades propias, y ajenas. Y es que la realidad de los miles de panameños que diariamente salen a cumplir con sus responsabilidades es que cada vez su poder adquisitivo es menor y son muchos los que no tienen un trabajo decente, fijo, decentemente remunerado y, encima, la insatisfacción por la atención a la salud, los costosos medicamentos, la educación en declive, la corrupción y la no certeza del castigo a esta... Todo eso y más, alejan de ese ser feliz plenamente. Hay cosas buenas, sí, afortunadamente, pero hay mucho que resolver. Lo feliz sería que todos entendiéramos que lograr nuestro bienestar como nación es un trabajo conjunto y permanente y debemos seguir esforzándonos y promover una justa distribución de lo que hace muy feliz a unos, no a todos.