Fuera las manzanas podridas...

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Las grandes mayorías, en todos los sectores de la sociedad, son buenas, definitivamente eso debe ser así, de lo contrario este mundo, ya de por sí difícil, sería totalmente inhabitable. No obstante, las minorías infractoras son las que sobresalen y hacen mucho daño. Pero es responsabilidad de la sociedad en su conjunto sacar las manzanas podridas de la canasta y ponerlas a buen recaudo. Un ejemplo de una limpieza necesaria lo es el transporte público en el que aún subsisten personajes que lo mantienen como un servicio que no llena las aspiraciones de los sufridos usuarios victimizados por unos sujetos groseros, agresivos, desarreglados; como el conductor de taxis del último vídeo que vimos este fin de semana recién pasado en las redes sociales y que no merece la oportunidad de prestar el servicio de transporte selectivo. Los buenos conductores de taxis y sus gremios deben limpiar su canasta de esas personas que le hacen daño a su imagen. Las autoridades, ¿aló?, a hacer su parte; y los usuarios, también, no ocupar taxis con conductores en fachas o con los vidrios negros, más que ahumados, y llenos de chécheres. A poner orden, entre todos.