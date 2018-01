Redacción La Estrella de Panamá

NO debe ser necesario buscar el significado de ese término en el diccionario; pues, es más que palabras, es una actitud, un comportamiento, un ser del individuo. Es el aprecio, respeto..., amor que cada uno nos tenemos a nosotros mismos y por ello, no permitimos que nadie, absolutamente nadie, nos pisotee ni exponga a humillaciones. La primera persona que nos debe respetar es la que vemos en el espejo al mirarnos en él, de allí en adelante podremos salir, quizás con menos dinero, favores, privilegios..., pero con la cabeza en alto y tendremos la mejor de las almohadas para conciliar el sueño: una conciencia tranquila. Igual, cuando hagamos el recuento de nuestros logros y pérdidas, nunca las pérdidas serán mayores, si también de ellas salimos con la dignidad intacta... No confundir con orgullo ni egolatría.