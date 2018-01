Debemos ponernos en sintonía...

Redacción La Estrella de Panamá

Parece que a los políticos, sobre todo en Gobierno, les cuesta agarrar la frecuencia de la sociedad. Mientras el pueblo se queja de cuanta cosa, sin orden de daño, citamos: falta de agua potable 24/7, falta de medicamentos, carreteras en pésimo estado, delincuencia en todas sus formas, corrupción, la justicia cojeando, abusos de funcionarios, p. ej., de algunos policías, el transporte, que no hay manera de que sea lo que se espera y promete, costos de la comida... solo por citar algunos motivos de lamentos; el Gobierno dice que todo va viento en popa. Sí, es cierto, no todo está detenido, hay progreso en muchos sectores, pero al panameño de a pie no le llega suficiente de ese progreso, mientras que ve cómo unos sinvergüenzas se han robado millones, les dan país por cárcel y los dejan quedarse con algo del ‘botín'. El Gobierno debe ponerse en sintonía con el pueblo, antes de que el canal de comunicación se termine de romper.