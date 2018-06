Cuando salimos con el nombre de Panamá...

Redacción La Estrella de Panamá

Cada vez que salimos de nuestro país, como siempre dentro de él, de debemos tener presente que de nuestra forma de actuar muchos pensarán que es la idiosincrasia del panameño. ‘Así son los panameños', dirán cada vez que recuerden cómo uno de nosotros, incluso muy ‘orgulloso', ataviado con cuanta prenda indique de dónde es, se ha comportado. Por ello, debemos, no dejar de ser nosotros mismos, pero sí tener un comportamiento que, por más alegre y fiestero que pueda ser, no caiga en excesos y mucho menos en el irrespeto a otras personas, nacionales del país que visitamos u otros visitantes. Estos días del Mundial de Fútbol, amén de la alegría —y orgullo— de escuchar nuestro himno nacional y ver nuestra bandera en #Rusia2018, nos ha causado vergüenza el saber de panameños que se han comportado de manera incorrecta, dejándonos muy mal. Ojalá, lo que reste de esta fiesta del deporte, no se den más acciones bochornosas.