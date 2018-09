Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La credibilidad puede definirse como la confianza que una persona, grupo o institución... generan en los demás, por separado o como sociedad. Es difícil generarla y mantenerla; pero, casi imposible es recuperarla una vez perdida. En estos tiempos que vivimos en nuestro país, si la credibilidad fuera una persona, podríamos decir que está agonizando: aquí nadie cree en casi nada ni nadie, siendo optimistas, decimos ‘casi'. Desde lo privado a lo público, hay tal crisis de valores que para muchos es mejor, más certero, jugar a ‘piensa mal y acertarás'. Y eso, como país, como sociedad, como familia, yéndonos al núcleo, no es bueno y no reditúa nada positivo para nadie. Lo más triste, y peligroso, es que parece que a muchos no les importa no tener credibilidad: ‘mientras sea legal, aunque sea injusto; mientras no nos prueben nada, aunque seamos culpables; mientras confesemos, y nos dejen parte del botín..., ¿a quién le importa la credibilidad?'. Más vale un peso en el bolsillo, aunque no sea bien habido. Estamos en crisis de valores y nos estamos distrayendo con el paisaje, parece no importarnos lo que nos está pasando, pese a que es preludio de cosas peores. ¡Despertemos!