Compra de útiles escolares...

Como cada año, para estas fechas muchos padres de familia, acudientes y familiares que apoyan con la educación de niños y jóvenes, comienzan a comprar los útiles escolares. Hay almacenes con muy buenas ofertas y, por supuesto, gran variedad; no obstante, debe la Acodeco estar al pendiente de que lo que se ofrezca a los miles de compradores esté en buen estado y que no se dañe a la primera acción. Barato o económico no debe ser sinónimo de malo, de desechable. El consumidor por su parte debe estar atento a revisar en el mismo local comercial lo que compra, para que no se lleve sorpresas después con, p. ej., cremalleras de mochilas dañadas, interiores sucios, húmedos, bordes descosidos o loncheras a las que otros compradores les han sacado los envases para el agua y la comida... Igual pasa con los uniformes, zapatos y demás útiles. Es responsabilidad primaria del consumidor cuidar su inversión y luego de las autoridades asegurarse de que los artículos a la venta sean de calidad aceptable.