Atención al tema de la CSS, ¿para cuándo?

Es innegable que la situación actual, y de arrastre, de la Caja de Seguro Social (CSS) amerita una revisión, ¡pero ya! No se logrará mantenerla a flote sin las acciones que se deben ejecutar. El servicio que hoy reciben los asegurados no es el mejor, comenzando por la atención, meses para una cita por especialidad, y sí se sigue teniendo que madrugar, desabastecimiento de medicamentos, incluidos los de los asegurados con enfermedades como diabetes, hipertensión y otras que requieren medicación permanente, mora en las cirugías, etcétera. Amén de este rosario de falencias, están las pensiones que terminan dejando a los trabajadores sin los recursos suficientes para sus necesidades básicas, por lo que muchos prefieren seguir trabajando. O sea, que la extensión de la edad de pensión por vejez de hecho se aumenta, porque la plata no alcanza. Y como siempre, los que menos tienen son los más sacrificados; pero, se les piden más sacrificios, mientras quienes le han ROBADO a la institución siguen sin pagar. Es una gran irresponsabilidad que se siga dilatando la búsqueda de las soluciones definitivas, sostenibles a la seguridad social panameña. ¿¡Como para cuándo tienen pensado resolver esta situación!?