¿Aquietamos nuestro espíritu... reflexionamos?

Redacción La Estrella de Panamá

Estos días, de singular importancia espiritual para un sector significativo de la población mundial, son propicios para llamar a la reflexión sobre nuestros actos u omisiones. Nuestro país está, ya en camino a las elecciones generales del 2019, sumergido en un torbellino moral, ético, de confianza, credibilidad... que afecta nuestra convivencia armónica. Necesario es que todos pongamos nuestro granito de arena para canalizar nuestros esfuerzos en busca del punto de encuentro en donde logremos sentar las pautas para ese diálogo nacional por el cual no pocos abogamos. Lo necesitamos, es ya urgente. Temas como la Justicia, la certeza de castigo, la educación, la pobreza, la familia, los valores, la tolerancia a las ideas, opiniones... de otros, nos exigen que pongamos en frío la cabeza y en caliente el corazón, por nuestra nación, por nuestra niñez y juventud que estamos formando hoy y a las cuales no se les están dando los mejores ejemplos. Debemos asegurarnos de dejarle buenos ciudadanos a esta Nación y al mundo. ¿Lo estamos haciendo? No, no del todo.