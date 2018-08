Apoyo a la Contraloría...

Redacción La Estrella de Panamá

No nos sentimos muy contentos con la labor de la Contraloría en cuanto a fiscalizar, supervisar y evitarle al Estado que le saqueen las arcas. No obstante, como lo que viene es fuerte, olvidemos un poquito ese pasado inmediato de falta de acción de la Contraloría y démosle nuestro total apoyo en su intención expresada ayer de ‘no refrendar compras masivas con fines políticos'. Es lo menos que podemos esperar, no más pésimas experiencias como la de El Bebedero (¿lo recuerdan?). Ya basta de dejar que estos politiqueros usen nuestros propios recursos para hacernos ‘regalitos' y comprar votos con el cuento de que es dirigido a gente muy humilde. Esa ‘gente humilde' debe acostumbrarse a trabajar, a buscar su sustento, como muchos panameños lo hacen día a día, sin esperar que el Gobierno o diputados, alcaldes o representantes les resuelvan. Hay que reeducar a la población sobre cómo elegir a sus representantes y para qué; pero, primero hay que cerrar ese pozo sin fondo del erario en el que meten la mano todos, sin ningún control ni justificación.