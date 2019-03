Voto responsable

Guillermo Rolla Pimentel

Ya estamos en la fiesta electoral y se activan las diferentes opciones. El dinero, las fiestas, matanzas, promesas y cuantas motivaciones puedan crearse para lograr el voto de los electores. Pero ya la credibilidad se agotó en las mayorías. Las promesas ya no valen. Lo que los electores ven en los candidatos son los HECHOS, LAS TRAYECTORIAS, sus partidos con su prestigio y las personas que los rodean. Los antecedentes, no solo son los profesionales y familiares, son los legales, económicos, como funcionarios, gremiales, bancarios y sociales... Importante es la percepción que de Él se tiene en la ciudadanía. Las informaciones que de Él se difundan, su presencia en los tribunales, y en los debates, sus vinculaciones con delitos. Y corrupción, sus hábitos alcohólicos, lo descartan como buen candidato, y solo me he referido a aspectos personales. Más trascendental es aún su desempeño a nivel nacional e institucional. Ahora viene el otro concepto, el de la RESPONSABILIDAD PERSONAL con la PATRIA y LA SOCIEDAD. Para firmar los nuevos Tratados del Canal el pueblo eligió un PRESIDENTE, pero miembros del ejército de EUA enviaron una carta con instrucciones a miembros de la Guardia Nacional de Panamá para que fuera un militar quien firmara el nuevo Tratado del Canal. Todavía hoy existe ese partido que nació en una DICTADURA y que, según la Comisión de la VERDAD de la OEA, TORTURÓ, ASESINÓ, ENCARCELÓ, EXILIÓ y desapareció a ESTUDIANTES, SACERDOTES, IZQUIERDISTAS Y NACIONALISTAS. Además, esos mismos fueron condenados por narcotráfico y tráfico de armas. Más grave aún, es que, según carta de integrantes del ejército de EUA, obtenida y publicada por el periodista Leopoldo Aragón, exilado y fallecido en Suecia, en donde se indicaba que un dirigente de las fuerzas armadas se tomara el poder, y con un nuevo partido, les dieron total apoyo diplomático, militar y económico, permaneciendo las bases militares de EUA por 21 años e incluyendo una cláusula de los Tratados que nos hace protectorado… Con ella, ya nos invadieron en 1989. En general, se considera sospechosos de corrupción a los políticos y diputados. Inclusive uno de los presidentes anteriores está detenido por violación de los Derechos Humanos.

Otros burócratas han escondido dinero del Estado, La demo-cracia se ha transformado en demo-crítica. Años anteriores, los militares y las oligarquías económicas han derrocado Gobiernos. A la mayoría de los diputados el público le niega la reelección. Desde la época de la dictadura, hay figuras que quieren dar la imagen de revolucionarios y progresistas en grupos supuestamente seudomarxistas, que fueron detenidos y exilados por dos años y luego, por negocios con Cuba, regresaron al país para apoyar la dictadura colonial fascista, olvidando sus muertos y persecuciones. Estos pregonan una aparente filosofía y un nacionalismo copia de un partido anterior, utilizado para la publicidad de exportación. El país tiene torres, casinos y autos como crecimiento de su mercadeo internacional. Existe un demagógico cartel popular, pero decidían, dirigían y mandaban sectores oligárquicos económicos bien mimetizados. Efectivamente hay cierto progreso materialista, pero aún quedan señales de pobreza que hay que superar, como la educación, los desechos sólidos en algunas áreas. Las comarcas indígenas aún tienen signos de subdesarrollo. Sin embargo, en música popular y deportes se ha demostrado un progreso y en la reciente JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. Actualmente se pronuncian objetivos de libertad, dignidad y eficacia institucional. Los empresarios ponen de su parte, pero deben comprometerse aún más con sus clientes, ofreciendo mejores calidades, más económicos precios y tomar en cuenta que sus trabajadores son sus colaboradores en la oferta de un servicio a la comunidad. Y por eso deben participar del beneficio económico-social de su producción.

PUEBLO ELECTOR: No permitas que tu voto repita la dictadura, la corrupción ni la incapacidad y sea un nuevo valor a la dignidad, la libertad y la eficacia.

En memoria del Dr. Carlos Young Adames y el capitán Abraham Crócamo.

