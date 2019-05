¿Voto electrónico? ¡No inventen!

Jaime Raúl Molina

opinion@laestrella.com.pa



En repetidas ocasiones cercanas a procesos electorales, incluyendo el recién celebrado, he escuchado la idea de que en Panamá debemos adoptar el voto electrónico. Con el riesgo de parecer anticuado, he aquí mis razones de por qué el voto electrónico es una idea mala y peligrosa.

Lo primero que debemos tener claro es que para que el proceso tanto de emisión del voto como su escrutinio sirva como fuente de legitimidad, es crucial que todo el proceso garantice dos cosas: anonimidad y transparencia. La anonimidad se refiere al voto secreto. El que el voto de un ciudadano sea secreto no es solo garantía para ese ciudadano sino también para el voto de todos los demás ciudadanos. Por eso no lo tratamos como un derecho renunciable, sino que anulamos el voto de quien muestre su papeleta una vez la ha marcado.

En cuanto a la transparencia, el proceso debe ser claro y fácilmente entendible y auditable por el ciudadano. Mientras más complejo el proceso, menos auditable, por la sencilla razón de que menos ciudadanos estarán en capacidad de entenderlo, y nadie puede auditar un proceso que no entiende. De allí que el requisito de transparencia implica aquí sencillez.

El primer problema del voto electrónico es que no puede garantizar la anonimidad del voto. La intermediación de una máquina aquí introduce la posibilidad de que el software sea alterado, por ejemplo, para que de cada cinco votos a favor del candidato X, la máquina cambie uno y los registre como votos por el candidato Y. Si eso pasa, el votante al ver que el comprobante no coincide con lo que él emitió, podría presentar su queja ante el presidente de mesa, pero al quejarse, la intención de voto de ese ciudadano ha dejado de ser secreta de forma automática e irremediable.

Segundo problema: todo software es susceptible de manipulación. Toda máquina es vulnerable al acceso no autorizado. Aun en el caso de máquinas no conectadas a una red, se le puede alterar su software mediante el acceso físico no autorizado. ¿Cómo sería posible garantizar a la población la custodia de miles de máquinas de votación en los días previos a la elección? Si bien siempre se puede auditar las máquinas y el software para detectar cualquier manipulación que se haya hecho de ellas, es obvio que esas auditorías no las puede hacer el ciudadano promedio, pues ello requiere un conocimiento técnico especializado que solo poseen muy pocas personas en el área de la tecnología informática. Y entonces pasamos de un sistema sencillo que cualquier ciudadano puede entender, como el actual, a un sistema que precisamente por complejo, no puede ser entendido por el ciudadano promedio. Pasamos entonces de que el ciudadano vea con sus propios ojos un conteo de votos que él puede entender, a uno en que se le pide que confíe en la honestidad de otros. Esto trasmuta por completo el asunto.

El sistema electoral panameño actual, con papeletas y mesas físicas, es muy auditable por el ciudadano, y eso ha jugado un papel crucial en la confianza ciudadana generalizada en el sistema electoral, fundamental para la legitimidad del sistema republicano de gobierno. La transparencia del sistema electoral para el ciudadano es lo que permite que el ciudadano acepte y respete los resultados de la votación, aunque su candidato no resulte el ganador. Dicha transparencia se vería seriamente comprometida con cualquier sistema de voto electrónico, por cuanto el ciudadano promedio no puede jamás tener la garantía de que las máquinas y su software no han sido alterados, o que el voto sigue siendo genuinamente secreto, por más que se lo garanticen terceros expertos. De hecho, mi crítica al sistema de recolección de firmas para las candidaturas de libre postulación es justamente que dicha verificación de firmas no es fácilmente auditable por el ciudadano, y efectivamente vimos hace meses muchos señalamientos de parte de distintos precandidatos, sobre supuestas irregularidades en dicho proceso. Esto es inevitable con cualquier sistema opaco para el ciudadano. ¿Realmente queremos introducir esa opacidad en el proceso de emisión y escrutinio de los votos?

Hay que tener cuidado con la neofilia tecnológica en nuestro sistema electoral. Hay sistemas que al adquirir mayor complejidad, se hacen más vulnerables, no más robustos. Tal es el caso con los procesos de ejercicio y escrutinio del voto en una república. Dejemos eso quieto.

ABOGADO