Vencidos, pero no derrotados

Desde Los Pozos, provincia de Herrera .— Desde el momento en que Olimpo Sáez anunció su candidatura a diputado por el Circuito 8-8, subí al jorón, rebusqué entre las pencas del rancho y extraje mis armas de viejo combatiente, para enrolarme en las filas del amigo, compañero de otros tiempos y de otras batallas.

Una vez amolado el machete, logré escribir 10 artículos que fui sirviendo en los espacios del periodismo alternativo, mejor conocido como redes sociales.

Lo hice, porque tenía una esperanza y, al decir de Manuel Celestino González, ‘los pueblos y los hombres solo viven cuando tienen esperanzas'. No era la esperanza de un acomodo personal en las planillas oficialistas, en caso de un triunfo. No era la esperanza de una retribución económica, generalmente cobrada por algunos mercenarios.

Mi esperanza era la de escuchar de nuevo, en la Asamblea, voces como la de Arnulfo Escalona, Arellano Lennox, Gerardo González, Carlos Iván Zúñiga y César Pereira; voces que le dieron prestigio e hicieron brillar a ese importante Órgano del Estado.

Mi esperanza era la de rescatar la Asamblea de la endémica mediocridad, de la chatura de espíritus, de la improductiva abulia, de la corrupción consuetudinaria, del escándalo sin precedentes.

Mi esperanza era la de contar con propuestas sensatas, con proyectos de leyes enfocados en intereses nacionales, con decisiones emanadas de grandes debates cuya visión de Estado trascendiese los ámbitos del Gobierno.

Mi esperanza era la de proporcionarle contenido institucional a la Asamblea. Rescatarla de ese pernicioso ambiente paternalista, de ese olor a tienda turca donde, en vez de leyes, se discute el precio de los jamones y la viabilidad del salpique en efectivo, eficaces catapultas electoreras.

Yo tenía una esperanza en Olimpo como diputado. Pero los electores del Circuito 8-8 se encargaron de disipar mis esperanzas. Nos fue mal. Sin embargo, ese resultado bien merece otro análisis. Las cifras, en cuanto a la elección para presidente, me sorprendieron y me asustaron. El caudal de votos obtenidos por el Partido Cambio Democrático me hizo recordar al personaje Thénardier en la novela ‘Los Miserables' de Víctor Hugo. Resulta que Thénardier era un bribón, taimado, delincuente inescrupuloso y estafador incorregible. El autor, al final de la novela, lo premia con buena cantidad de dinero y lo envía a los Estados Unidos, donde hizo fortuna con el negocio de esclavos. No le perdoné a Víctor Hugo semejante salida y estuve molesto, disgustado con él, por cierto tiempo hasta que me dio por leer otra de sus inmortales obras.

Retomando el símil de la novela con las pasadas elecciones, pienso que no debe extrañarme para nada que un sector considerable del pueblo panameño, absolutamente más ignorante que el autor francés, haya premiado con su voto al CD.

Amanece en el pueblo de Los Pozos y veo salir el sol por entre los árboles, los bejucos y los barrancos arropados por la neblina. Siento una angustia en la boca del estómago al recordar un sueño que tuve anoche. Soñé que el juez de la causa declaraba inocente al autor intelectual de los pinchazos telefónicos. Quedó en libertad y su vocero exigía que de forma inmediata fuera declarado como el más grande estadista de todos los tiempos, iniciando, además, su causa de canonización. Total, solo fue un sueño.

Apuro unos sorbos de café caliente y con el café me trago mis amarguras. Lanzo un salivazo teñido de nicotina, que se estrella contra el suelo y aspiro profundamente el aire de la mañana. A pesar de lo ocurrido, no me siento frustrado. Envuelvo el machete, mi arma de combate, entre majaguas de tallo y lo guardo, provisionalmente, en el vetusto tabanco. Después, abro las páginas del libro ‘La rebelión de las masas', de Ortega y Gasset, mientras me pregunto: ‘¿en qué estará pensando Olimpo a estas horas?'.

Creo tener la respuesta. Piensa en la Democracia, en la Patria Panameña y en lo grandeza de su historia, todavía irredenta.

