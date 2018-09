Vencer la corrupción, sin comillas

Ernesto A. Holder

Esta cuestión surgió la semana pasada y, para como cambian los temas desde los dedos de cualquier tuitero, quiero de todas maneras referirme al asunto. Decía alguna vez que ‘Como investigador, tengo serios problemas con el plagio, con el uso de las ideas de otros sin darles el crédito debido. La presentación de conceptos, planteamientos o frases de otro origen, deben ser reconocidas y no utilizadas en ningún escenario para ganar notoriedad, seguidores o adeptos sin acreditar al autor... Es lo ético y responsable, lo contrario es una apropiación injusta; un robo descarado y vulgar que no merece aplauso alguno'. Dicho eso, tal vez es igualmente deleznable señalar al que comete la falta cuando no se señala en otras instancias, sabiendo que ocurre.

Sí, la raíz de la frase: ‘prohibido mentir, robar y traicionar al pueblo panameño' no es del candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático, Nito Cortizo. Ya eso se dejó bien claro, al exponerlo el candidato a presidente a las primarias del Partido Panameñista y alcalde de la ciudad de Panamá, José I. Blandón. A estas alturas, con lo sofisticadas que deben ser las campañas electoreras con la contratación de tantos genios y gurús, no entiendo cómo se le pudo ir ese detalle al equipo del candidato Cortizo. Y como este mundo está plagado de otros tantos genios y sabiondos que se pasan la vida en las redes sociales, fácil... muy fácil les resultó caerle a coscorrones por el desliz.

Así como esa frase no es del candidato Cortizo, tampoco es de José Manuel López Obrador, presidente electo de México. En el 2013 publiqué en este espacio un artículo titulado: ‘Ama sua, ama kella, ama llulla', en donde relataba un incidente que se dio con el avión presidencial de Evo Morales cuando en Austria, el embajador español, aparentemente por insistencia de los Estados Unidos, quería verificar que Edward Snowden no venía en el avión de regreso a Bolivia desde Moscú.

Cité lo siguiente, relatado por el presidente Evo Morales: ‘El embajador estaba acompañado de dos de sus funcionarios. ‘Usted no puede revisar el avión. Si no cree lo que le he dicho, que no llevo a nadie, me está tratando de mentiroso, está pensando que el presidente Evo es mentiroso. Y el presidente no miente. No sabe él que no mentimos, que es una ley cósmica, de la cosmovisión andina, de nuestros antepasados que está ahora en la Constitución: ‘ama sua, ama kella, ama llulla' (‘no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo'). No vamos a mentir a nadie'. La frase ha alcanzado otras esferas en el escenario mundial, reconocida como principios universales por unanimidad por las Naciones Unidas el año 2015.

Pero si de eso se trata, de poner en duda al otro por usar una frase sin las comillas, habría que ‘descalificar a medio mundo', como decimos acá, (esa frase entre comillas no sé quién la dijo primero). ‘La historia se repite en espiral' que los panameñistas o arnulfistas le atribuyen a cada momento al doctor Arnulfo Arias, no es de él. Como escribiera el licenciado Antonio Saldaña el 15 de julio de 2015 en el diario La Prensa, ‘La expresión corresponde originalmente al jurista, filólogo y filósofo de la historia, el italiano Giambattista Vico…'. ‘Sí se puede' no es de Martín Torrijos y su versión en inglés ‘Yes we can' tampoco es de Obama. ‘Sancho: los perros ladran…' ya ni siquiera dicen que es de Cervantes. Con solo la mención de Sancho infieren que es de Don Quijote de la Mancha. Lo repiten y repiten a cada rato, pero ni siquiera aparece en la insigne novela del siglo XVII.

Con lo que tengo un problema es con lo de la ‘Fiesta Electoral' con que caracterizan estos eventos politiqueros. En los últimos diez años, nadie sabe cuánta gente ha muerto o ha sido afectada dramáticamente porque los Gobiernos no han podido asumir su responsabilidad en salud, por ejemplo, por los miles de millones de balboas que se han robado. No estamos para fiestas, aquí hay que señalar a los corruptos y que paguen sus culpas. Yo le diría al candidato Cortizo ‘a palabras necias oídos sordo'. Que exija un poco más a los que le revisan sus discursos y presentaciones. Vencer la corrupción se vale repetir, la frase no tiene dueño.

