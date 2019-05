Era Varela: ¿retórica o presunta corrupción?

Abdel Fuentes

opinion@laestrella.com.pa



‘Ratifico mi compromiso por liderizar un Gobierno honesto'. ‘Es esta hermosa bandera la única que me acompañará hasta el 30 de julio de 2019 para gobernar con equidad y transparencia'. Fueron frases pronunciadas por Juan Carlos Varela durante el acto de proclamación como presidente electo, realizado en el Tribunal Electoral en mayo de 2014.

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra honesto empleando los términos: decente, justo, probo, recto y honrado. Para transparencia, cuyo giro sería transparente, emplea las palabras: claro, evidente y que se comprende sin duda ni ambigüedad.

Desde que resultó electo las palabras honestidad y transparencia son una constante en los discursos de Varela. Pese a la retórica, su Gobierno ha estado rodeado de escándalos por presunta corrupción. El Ministerio Público ha formulado cargos a exfuncionarios de su administración y algunas de las denuncias públicas en su contra surgieron de sus propias entrañas.

En febrero de 2017, en medio de las pesquisas del Ministerio Público sobre los escándalos que vinculan al bufete Mossack Fonseca con el supuesto blanqueo de capitales, Ramón Fonseca Mora, exministro consejero del presidente y expresidente encargado del partido Panameñista arremetió contra Varela. ‘A mí el presidente Varela, y que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que había aceptado donaciones de Odebrecht, porque no se podía pelear con todo el mundo'.

Fonseca Mora fue centro de atención mundial por los escándalos ‘Lava Jato' y ‘Panama Papers'. El último tiene que ver con 11.5 millones de documentos filtrados, muchos de la base de datos de la firma Mossack Fonseca. Revelan información de las sociedades ‘offshore' o anónimas y muestran el rastro oculto de dineros provenientes del crimen organizado internacional, la evasión de impuestos y otros actos turbios.

En febrero de 2017 Ramón Fonseca y Jurgüen Mossack fueron detenidos por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada. En marzo de 2018 anunciaron el cierre de sus oficinas, lo cual se cumplió. Mossack y Fonseca permanecen en libertad provisional con medidas cautelares que les impiden salir del país.

¿Pero fue solo el hombre cercano a Varela quien lo vinculó con Odebrecht? También lo hizo el hispano brasileño Rodrigo Tacla Durán. En julio de 2018 reveló a El País de España que la constructora había corrido con los gastos de los principales candidatos de las elecciones del 2014: José Domingo Arias y Juan Carlos Varela. Tacla trabajó con el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, unidad encargada de pagar los sobornos —dinero a campañas electorales, fiestas y hasta prostitutas—.

En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos destapó la corrupción internacional de Odebrecht.

En noviembre de 2018, junto a la española Fomento de Construcciones y Contrata S.A. (FCC), Odebrecht volvió a obtener la adjudicación de otro proyecto, el ramal que conecta la Línea 2 del Metro con el Instituto Técnico Superior del Este y el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El precio total: $102 millones 938 mil 604 con 09.

En abril de 2019 Varela inauguró la Línea 2. Repitió las palabras honestidad y transparencia: ‘Es un proyecto hecho con honestidad, transparencia y eficiencia'. ¿Puede Odebrecht inspirar honestidad y transparencia solo por colaborar con el Ministerio Público y devolver parte de la coima? ¿Es posible creer que con la nueva marca ‘OEC' —Odebrecht Ingeniería y Construcción— la corruptora cambiase sus prácticas deshonestas?

¿Acaso las delaciones premiadas concedidas a Marcelo Odebrecht y sus ejecutivos en Brasil y otros países, incluyendo Panamá, buscan garantizar los negocios de la poderosa constructora latinoamericana? O se trata del privilegio que favorece a empresarios corruptos.

En marzo y abril de 2017 el periódico digital ‘El Confidencial' reveló datos en torno a las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España sobre la participación de empresas españolas en los sobornos de Odebrecht. Informó que parte de las pesquisas contra FCC están vinculadas al Metro de Panamá.

¿Será cierto que en junio de 2017 la citada Fiscalía española solicitó asistencia judicial en materia penal a la procuradora Kenia Porcell? ¿El requerimiento provino de la fiscal María Teresa Gálvez? La referida fiscal es mencionada por El Confidencial como la funcionaria que lidera las investigaciones en España.

Escándalos por presunta corrupción gravitan sobre la administración Varela. La indiferencia de la Asamblea Nacional ante acusaciones y denuncias —artículo 160 de la Constitución—, obliga a recordar la prolongación de un sistema corrompido que requiere de manera urgente la fundación de una nueva Constitución.

PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.