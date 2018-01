Varela: ¡pórtense bien!

Guillermo A. Cochez

El discurso presidencial en la Asamblea llenó las expectativas de algunos; lástima que fueran tan pocos. De esos que no saben decir otra cosa que ‘la guerra se hace peleando', aunque todo el mundo esté contra ellos. Como un gallo de pelea, aunque no sea del Molirena, sacó sus agallas para atacar lo que le vino en gana. Después de todo frente a esa tarima él estaba solo y nadie podía refutarle. Se sentía victorioso; ¿así quién no?

Como muchos de los que permanentemente cuestionamos el zigzagueante rumbo gubernamental, de ahora en adelante tendremos que cuidarnos mucho, so pena sabrá Dios de qué. Solo se permitirá escribir y tuitear sobre las cosas buenas del Gobierno. Debemos aplaudir los 312 nuevos kilómetros que han construido, eso sí, olvidándonos de los huecos que cada vez se proliferan más. Se debe alabar el nuevo tramo de la carretera al Darién, ignorando que el anterior, recién inaugurado, ya está medio inservible.

Él sabrá quiénes estarán en la narcopolítica. Como dócil ciudadano debo imaginarme que como es información confidencial, por eso no la compartirá con nadie; después de todo él es el que manda. Seríamos muy mal pensados si creemos que hará como Martinelli que, conociendo los delitos de sus opositores, los ocultaba para así poder después extorsionarlos. Eso de compararlo con su antecesor es demasiado atrevido y denigrante.

Los periodistas deben seguir la línea trazada el 2 de enero. Eso de publicar noticias de crímenes, asaltos, nepotismo, viceministros con perros falderos, abusos de autoridad, falta de agua y diputados en fuga, atenta contra la salud pública. Es preciso que en 2018 seamos más pródigos en publicar las buenas noticias que a diario emanan de los relacionistas del Gobierno, así se mejorará la salud del pueblo y su estrés disminuirá. Sin que nadie se lo pida, los diarios nacionales deben tener en su portada semanalmente la entrega de una vivienda con gente simpática como la familia Archibold, para que las bondades del Gobierno sean conocidas por todos los que vivimos en Panamá y los turistas que nos visitan. Igualmente es preciso que todos los días en alguna parte del diario se coloquen fotos de las letrinas que se instalen para que vean que en algún momento de nuestra historia todos los habitantes del país harán sus necesidades adecuadamente.

Se debe limitar el uso de la palabra ‘corrupción' al Gobierno de Ricardo Martinelli, los únicos que históricamente han asaltado los tesoros públicos. Como el nombre de Odebrecht ya se usó mucho, se debe evitar volver a repetirlo. Eso contamina el ambiente e impide que constructoras serias, hasta del mismo Brasil, quieran hacer negocios en Panamá. De Blue Apple ni hablar, porque los empresarios que pagaron coimas en construcciones oficiales ya ‘arreglaron' directamente con el presidente con 40 millones ‘gratis' en el proyecto de escuelas que dirige su cuñada y cuyos gastos debió haber revisado el contralor general.

Ahora que vienen tres nuevos nombramientos en la directiva del Canal, debemos aupar que haga como en la última ocasión que nombró a su ministro asesor Francisco Sierra allí. Sugieran nombres de cuñados, primos o copartidarios (como Iván Zarak, que hace poco lo sacrificaron como viceministro) para que nos representen en el Canal. Así quedará todo en familia como con Sierra. Igual en la Corte Suprema de Justicia con las dos designadas que, aunque la mayoría esté en contra, deben ser aprobadas de toda forma, porque así es el deseo del omnipotente presidente. Y es mejor que el PRD y Cambio Democrático le den los votos para ratificarlas, porque nadie se imagina lo que les podrá pasar si no lo hacen ante la furia incontrolable de quien fue electo en 2014 como presidente y con derechos tan plenipotenciarios como para dar libres los días que le da la gana, donar recursos oficiales a su Alma Mater y pagar la operación de funcionarios, como el jefe del Consejo de Seguridad Nacional con sueldos de 10 mil al mes.

Pensé, como dije ese día en el programa Radiografía de Eco TV, que esperábamos un discurso de estadista del presidente. Que se pusiera por encima de las circunstancias y aceptara su error de designar a dos magistradas que no habían llenado las expectativas ciudadanas. Lástima que solo nos quedó demostrar que aquello como que era imposible y lo único que vimos es que terminó saliéndosele nuevamente el COBRE, con una alta dosis de soberbia.

¿Me pregunto si este discurso presidencial, con el que se pretende imponer un manual de estilo y la política editorial para manejar los acontecimientos por desarrollarse en 2018, habrá seguido los lineamientos de algún curso de oratoria impartido por el finado Hugo Chávez o su heredero a Miraflores, su viejo amigo Nicolás Maduro?

ABOGADO Y POLÍTICO.