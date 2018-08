Varela: el discípulo que superó al maestro

Guillermo A. Cochez

opinion@laestrella.com.pa



Cuando no son las escandalosas planillas de la Asamblea, son las confidencias de una ‘reunión privada' entre dos supuestos viejos amigos —presidente de la Corte Suprema y procuradora— que convierten al país en una especie de estercolero; donde la justicia queda hecha más añicos de lo que estaba. Mientras eso sale a flote, aparece un presidente, como si estuviera por encima de todo, clamando para que los órganos del Estado actúen independientemente.

Trágicamente, Juan Carlos Varela terminó siendo el principal discípulo de Ricardo Martinelli, aunque con maneras menos estrafalarias que este. Martinelli intentó controlar los otros poderes públicos, igual ha hecho Varela. Querían todo bajo su égida. El primero compró diputados, dicen que se cambiaron de partido por valores hasta de dos millones de dólares: el segundo, al tenor de lo dicho por Alma Cortés, simplemente los alquiló, a base de puestos y botellas, incluyendo la Caja de Seguro Social y la Contraloría, como aseguró, en Knockout de La Prensa, la diputada PRD de Arraiján Rosa Canto. Quizás la razón de la renuncia del doctor Martiz. Hasta embajadas les dieron. El famoso pacto de gobernabilidad terminó bruscamente, cuando la sociedad civil protestó por los nombramientos de las dos magistradas propuestas por Varela —Tovar y Moore—, y los diputados, ante esa presión ciudadana, se vieron obligados a rechazarlas. Si no, el idilio hubiese continuado. Se venció el arrendamiento; gracias a Dios que no fue venta.

Con la Corte ha pasado algo igual. Recordemos que Varela, al inicio de su gestión, pidió la renuncia del magistrado Ayú Prado. Posteriormente se le olvidó eso y hasta logró después, con los magistrados que acababa de juramentar una hora antes (enero 2016), Cecilio Cedalise y Angela de Russo, que Ayú fuera reelecto como presidente de la Corte. Se habían entendido; comía de su mano, como decían. A Cedalise, un desconocido, lo nombraron porque era asesor del ministro de Trabajo, Luis Carles; a la Russo, porque su marido abogado tenía como cliente a una familia muy vinculada al presidente, tal como comprobó la jurista Norma González, que mostró los cientos de sociedades constituidas por él a ese grupo familiar.

Ahora sale lo de Hernán de León, que según me explican, había sido grabado en el Gobierno anterior, pero el contenido de esa cinta, supuestamente haber recibido jugosa coima, era conocida por el actual Gobierno. Y no hicieron nada —como denunciarlo—, porque era una forma de controlarlo; se hicieron cómplices de él. Hicieron lo mismo con el suplente de Moncada Luna, Abel Zamorano, mantenido sin ratificar en el cargo por más de cuatro años, además, sin suplente. Dos magistrados cuyos periodos vencieron hace 10 meses, a mi juicio una violación constitucional (artículo 191, numeral 2 de la Constitución) del presidente, sujeta a enjuiciamiento, porque está obstruyendo la integración de un órgano del Estado. La reputación de la Corte, restablecida por la prístina actuación de los magistrados Jerónimo Mejía y Harry Díaz en el juicio de Martinelli, hoy nuevamente cae al suelo.

El magistrado Hernán de León, quien aceptó en la conversa con su amiga (según él) ser objeto de manipulación por el magistrado Ayú Prado, le debía una explicación a la ciudadanía. Si no, debería dejar su puesto. Creo, como los orientales, que las grandes crisis generan grandes oportunidades. ¿Qué podía explicarnos el magistrado De León? ¿Quién lo había grabado? ¿Quién era la mujer que, según le dijo a la procuradora, estaba desnuda detrás de una computadora? ¿Quién recibió algo indebido por alguna sentencia? Quienes conocen al magistrado, tal como lo dijo el jueves pasado, aseguran que es un hombre religioso y de su familia. Por la tranquilidad de su espíritu, debió hablarle claro al país y no lo hizo. La explicación pública que dio en TVN dejó más dudas de las que aclaró; además de esquivo y titubeante, no dijo nada, al punto que la procuradora, respondiéndole, le dijo que hiciera honor a su género.

Al margen de eso, Varela nos está dando las razones del porqué no podemos seguir con una Asamblea como la que está constituida hoy y con una Corte cuyos integrantes son nombrados por el presidente. Ambas ramas de la institucionalidad del país están podridas y hay que reestablecerlas, sembrando unas nuevas. Definitivamente que él, causante final de ese deterioro, no tiene ni arte ni parte en esa restauración, como algunos proclaman que al final de su mandato procurará extenderlo para que todo sea resuelto en una constituyente convocada por él. Bastante daño le ha hecho al país, para que siquiera pensemos que él puede corregir lo que con tanta saña y capricho ha terminado de destruir.

