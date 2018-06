Vale la pena o es inútil

Antolino Herrera Castillo

Hace ya unos cincuenta años los estudiantes universitarios salían de los claustros debatiendo los temas de la vida y la muerte, según los filósofos antiguos, el rol o propósito del hombre sobre la Tierra o la polémica entre la religión y la ciencia.

Sobre esto último, era una especie de fundamentalismo el creer o afirmar que la ciencia y la religión eran contrarias; que una negaba a la otra o que eran irreconciliables. Por supuesto que predominaba el espíritu de las enseñanzas de Charles Darwin en su teoría de la Evolución de las Especies.

Hoy todos estos argumentos se derrumban ante las últimas investigaciones científicas, sobre el Genoma Humano. El Genoma Humano es lo que da la identidad a la persona, nuestra historia genética, así como rasgos físicos y sicológicos. El genoma humano es la información contenida en los cromosomas que hacen que el humano sea como es y se pueda diferenciar con los otros seres humanos. Es decir que cada ser que viene al mundo es único e irrepetible en su especie.

Las células genéticas, el ADN, contienen almacenadas el conjunto de información para cada persona, como el sexo, tipo de piel, tipo de pelo, color de los ojos, la composición de nuestros órganos, complicaciones y adaptación al medio ambiente entre otras características. Es decir, el origen de la vida ya está ahí explicado. Lo curioso es que esta información, la más importante de los últimos tiempos, ya estaba enunciada el libro de libros, la Biblia, capítulo 1 y 2 del Libro del Génesis. De ahí que ya no será más la expresión; religión y ciencia se niegan, sino que las dos son cómplices o aliadas en la búsqueda de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Dios.

Empatemos nuestros pensamientos con los acontecimientos de nuestro país, Panamá o el mundo. A donde nos llevan o parecen empujar. ¿Cree Ud. que va a cambiar la actitud de los que administran la Ley o la justicia en Panamá. Les sugiero que lean el capítulo 24, completo, del profeta Isaías en la Biblia, quien relata con pelos y señales la conducta de los hombres y mujeres en el mundo de hoy.

Hay quienes piensan que la Biblia solo contiene fábulas o cuentos sin sustentación alguna. La Biblia es el mejor libro de filosofía que hay, porque da respuesta al porqué de las cosas. Es el libro que responde a cada cosa que hacemos, sea buena o sea mala y las consecuencias que se derivan o se obtienen. Cuando un individuo o persona hace algo bueno, a partir de ahí se benefician todos, como en una cadena de acontecimientos positivos. Lo contrario también ocurre. ¿Qué de bueno se puede obtener de matar a un semejante (salvo sea en defensa personal o del prójimo más inmediato)? Lamentablemente en las principales instituciones de enseñanza, Dios y la Biblia están proscritos. Sin embargo, en otros centros se instruye sobre las principales religiones del mundo, por esto del respeto a los diferentes credos.

Pareciera que uno hablara cursilerías. Pero es un hecho real. La gente intuye que algo ocurre y este ‘algo' no es normal. Otros están totalmente absortos, lejos de todo; les explota una bomba al lado y no saben ni el cómo ni el porqué. También están los adictos a los teléfonos inteligentes. Científicos como Galileo Galilei, Blas Pascal, Luis Pasteur, Isaac Newton y Alberto Einstein, astros físicos, se rindieron en su tiempo, ante la evidencia de una inteligencia superior sobre todas las cosas, es decir Dios. Le recomiendo no hablar con ateos sobre esto. Aunque pueden ser científicos, son ignorantes en el particular. Defienda a su ADN y a su prole. Esté bien.

ECONOMISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.