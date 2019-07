Urgen nuevos docentes para el estudio de las Ciencias

Nixa Gnaegi de Ríos

opinion@laestrella.com.pa



La calidad de la educación secundaria nacional ofrece una imagen negativa que no se puede ocultar, resultante de muchos factores culturales, sociales, políticos y académicos que han influido históricamente en esta lamentable realidad en nuestro Panamá. Entre los diversos factores señalados por evaluadores internos y externos, resalta la calidad del docente.

En el caso específico de las Ciencias Naturales y Exactas en la educación secundaria, la docencia se imparte así:

•En la mayoría de los casos, por estudiantes de ingeniería o de licenciaturas afines a la Química, Biología, Física y Matemática, sin ninguna preparación ni vocación docente.

•En el mejor de los casos, por licenciados e ingenieros afines a esas ciencias, con una excelente formación para la industria y la investigación, pero sin vocación para la docencia y con una escasa formación pedagógica a través de cursos con duración de seis a ocho meses.

•En el peor de los casos, cargos vacantes con el perjuicio de promover estudiantes de un año a otro sin haber cursados estas asignaturas por falta de docentes para impartirlas.

Ha sido una práctica común en nuestro país, soslayar la preparación didáctica de quienes ejercen la docencia en nuestros colegios secundarios, conformándonos con exigir programas de corta duración, con pocos cursos de capacitación y escasa actualización, lo que evidentemente no ha sido suficiente. Un docente sin formación en Psicología del Aprendizaje no está capacitado para hacer las adecuaciones de su instrucción a los estilos de aprendizaje de sus estudiantes; un docente sin una profunda formación en Evaluación de los Aprendizajes, no podrá incorporar el ejercicio evaluativo a su proceso didáctico; un docente que desconozca los enfoques didácticos y las múltiples técnicas pedagógicas persistirá en el castigo y la amenaza como mecanismos de enseñanza y se limita a emular a los docentes que tuvo, eternizando así una involución profesional y pedagógica.

Con el propósito de contribuir a elevar la preparación pedagógica del docente para la educación secundaria nacional, la Universidad Tecnológica Oteima asume su responsabilidad de formar los profesionales que el país necesita, ofreciendo el Técnico y Licenciatura en Didáctica de la Física, de la Biología, de la Química y de la Matemática, cuyo perfil profesional se enmarca en una sólida formación, durante los cuatro años de la carrera, en los distintos roles, competencias y conocimientos, tanto de la Didáctica como de las Ciencias, necesarias y suficientes para atender e impartir los contenidos de los programas oficiales del Meduca.

Estos novedosos programas académicos en Didáctica de la Física, de la Biología, de la Química y de la Matemática, están concebidos para graduar docentes de Ciencias, no científicos o profesionales industriales prestados, eventualmente a la docencia. De esta manera, las universidades particulares aportan soluciones que seguramente tendrán un impacto positivo en la formación de las nuevas generaciones y promoverán una mayor disposición hacia el estudio de las ciencias, tan necesaria para el desarrollo nacional.

