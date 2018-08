La unión del PRD, según Zulay Rodríguez

Zulay Rodríguez Lu

Muchas preguntas me han realizado sobre las posibilidades de alianza de Zulay Rodríguez con otros precandidatos del PRD y me preguntan si nos vamos a ‘UNIR'.

Antes de contestar esa pregunta. Medito sobre algunos temas.

¿Se puede acabar la corrupción aliándose a un corrupto?

¿Se puede proteger los intereses de mi partido uniéndonos a los traidores que lo intentaron vender o alquilar en los últimos 5 y 10 años a Cambio Democrático y a los panameñistas? ¿Es esto lógico?

¿Se puede hablar de la lealtad que distinguió a Omar Torrijos uniéndonos a 10 dirigentes que traicionaron a 499 990 copartidarios para proteger sus propios intereses? ¿Quiénes tuvieron beneficios, ellos solos o los 499 990 compañeros?

¿Se puede hablar de futuro uniéndonos a quienes en 10 años han sido parte del pasado de una oposición cariñosa?

¿Se puede hablar de responder a las bases uniéndonos a personas que representan los más tristes acuerdos de recámara?

Ustedes podrán confundir a muchos con vallas y siendo simpático en TV, pero no a mí. ZULAY RODRÍGUEZ, ha sido falsamente acusada de ‘desunir' al partido por pelear con los negociados y traiciones de un grupito de 10 o 20 personas.

Yo, a diferencia de otros cobardes, di la cara desde el primer momento. Firme contra la corrupción de este Gobierno, el anterior e incluso la de ese puñado de copartidarios. Para mí enfrentar la corrupción se enfrenta ADENTRO O AFUERA del Partido y DE FRENTE Y SIN TEMBLADERA. O se hace así o se es un CÓMPLICE SELECTIVO y un FARSANTE.

Para mí ese eslogan ‘un PRD no habla mal de otro PRD' tiene una excepción y son los corruptos y traidores. Ese eslogan no fue creado para proteger los ‘chanchullos' de 20 traidores que no quieren que los otros 499 990 compañeros del PRD y el país se enteren cómo venden al Partido a cambio de unos jugosos contratos propios y personales.

Ese eslogan, muy bonito, no puede servir para esconder la corrupción interna y con ello hacer cómplices a 499 990 compañeros que se comen un cable y fueron despedidos y humillados, mientras un grupito corrupto se hacia con millones en contratos para ellos solos y sus amiguitos. HAN USADO AL PRD como negocio y yo eso NO LO AVALO Y MUCHO MENOS ME UNO A ELLOS.

Esos millones hoy le sirven a esos traidores y a esos corruptos que hoy se juntan todos a apoyar a una persona, ‘su ungido', e intentan con sus millones y alianzas a medios, seducir a un candidato que defiende el ‘un PRD no habla mal de otro PRD', en vez de pensar en el que dice ‘dime con quién andas y te diré quién eres'.

Yo, ZULAY RODRÍGUEZ, jamás hablaré mal de nuestros excelentes 499 990 copartidarios de sangre. Esos que estuvieron firmes y nunca se rajaron. Esos que entendieron que nuestro rol era ser oposición clara y firme.

Jamás hablaré mal de esa madre soltera que sale todos los días a luchar por sus hijos, de ese estudiante que se levanta a formarse con orgullo, de ese agricultor que a sol y sombra no descansa para darnos nuestros alimentos. Jamás hablaré mal del profesional, del trabajador y del empresario esmerado. No así, con el corrupto y el traidor, ese que se prepare para oírme, porque yo no callo ni me arrodillo ante la corrupción, venga de donde venga .

Mi alianza jamás podrá ser con corruptos ni traidores ni vendidos ni entregados. Jamás haré alianza con oportunistas y falsos.

Mi alianza es con la gente buena y bella de mi glorioso partido PRD y mi país. La gente que aún quiere soñar con un mejor Panamá y lograrlo.

Si yo no hiciera eso, no solo traicionaría a mi partido, a la membresía, y a los que creen en mí. También traicionaría a mi padre y a mi madre y a los valores que siempre me inculcaron. Traicionaría a mis hijos, a los que trato de enseñarles, a mi esposo y a mí misma. Y yo, queridos amigos, NO TRAICIONO. Zulay Rodríguez es DE UNA SOLA PIEZA.

Hoy firmo esa Alianza con 499 990 copartidarios. Esos que tampoco quieren un partido de traidores y oportunistas. Esos son mi fuerza y mi alianza (la alianza del pueblo) .

Mi alianza es con esos que no quieren traiciones, corrupción y acuerdos de recámara que perjudican a las bases de mi Partido.

Zulay Rodríguez va hasta el final de la batalla y a lo mejor con 10 o 20 copartidarios hayamos hecho la dolorosa excepción en la frase de ‘un PRD no habla mal de otro PRD', pero es que decir las verdades en la cara , no es ‘hablar mal', es denunciar y enfrentar la corrupción. Venga de donde venga y de quien venga .

Grábense esto: !ZULAY RODRÍGUEZ va camino a la Presidencia de la República. Tiemblen los corruptos y oportunistas. Ustedes pueden tratar de confundir a las bases, pero yo confío en mi lucha!

Hoy es importante que sepan que de todas las frases de Torrijos, hay una que a ZULAY RODRÍGUEZ le encanta y que claramente me define.

La lucha es ‘de pie o muerta, pero nunca de rodillas' .

Avancemos compañeros y compañeras, esta es la batalla de las bases y en mí tienen a su guerrera. Una guerrera que va HASTA EL ÚLTIMO DÍA.

