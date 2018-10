La UMIP promueve la investigación científica

Joyce Jiménez

Hace más de un año, una estudiante de Biología, de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, encontró un gaviotín. El animal no podía volar; aleteaba con dificultad, mientras esparcía la arena en una de las playas de la provincia de Los Santos. Ella tomó a ese ser marino y se lo llevó para darle los auxilios necesarios. Mientras lo revisaba notó que en una de sus patas tenía una placa con unos números. Las enseñanzas recibidas le permitieron concluir que se trataba de un ave anillada. Se enviaron los códigos a un centro en California y la información fue sorprendente. El gaviotín tenía 15 años de estar volando entre esa ciudad de los Estados Unidos y la capital panameña.

Ese simple hallazgo demostró resultados extraordinarios. Y es que en la UMIP se resalta la investigación a través de premisas, hipótesis, teorías, las cuales darán resultados de leyes irrefutables. Por lo anterior anuncio con orgullo la realización, en esta academia, del Segundo Congreso Científico, UMIP 2018. Serán dos días a partir del 16 de octubre, donde expertos nacionales e internacionales explicarán los resultados de trabajos científicos que guardan relación con el sector marítimo.

El congreso lleva por título ‘Ciencia y Tecnología al Servicio de la Industria Marítima, Logística y del Transporte'. Conocedora de que en otro escrito se resaltarán a los expositores internacionales, quiero, en esta oportunidad, hacerlo con los nuestros. Destaco al ingeniero Gabriel Fuentes Lezcano, quien es oficial de Marina Mercante; egresado de la UMIP; director de Investigación de la UMIP; ganador del Kalmar Prize 2017 y del premio del Bureau International des Containers (BIC) 2016. En la actualidad realiza investigaciones de la industria marítima en la Norwegian School of Economics. Gabriel Fuentes Lezcano, cuenta con una maestría en Ciencias en Asuntos Marítimos con Especialización en Gestión Marítima y logística en World Maritime University. Él acaba de iniciar un doctorado en Negocio Marítimo en la escuela de Economía de Noruega.

El profesor Víctor Chacón es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Posee una Maestría en Derecho Marítimo de la Universidad Católica Santa María la Antigua, obtenida con la distinción Suma cum laude. Culminó estudios de doctorado en la International Max Planck Research School for Maritime Affairs, de la Universidad de Hamburgo, Alemania, con la distinción Magna cum laude. Integra actualmente el cuerpo docente de la UMIP. Mediante convenio suscrito con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de abril a julio de 2018, fue invitado como Visiting Senior Research Fellow, del Centro de Derecho Marítimo de la Universidad Nacional de Singapur, del cual es también Academic Fellow. Allí dictó varias conferencias sobre temas relacionados al derecho marítimo panameño.

Se une a este grupo de expositores el magíster Julio Casas. Posee una Maestría en manejo de Recursos Marinos y Costeros y Licenciatura en Biología Ambiental. Ha tenido destacada participación en conferencias de inducción para las personas que se dedican a los avistamientos de cetáceos.

La profesora Beatriz Medina, posee un Máster of Sciencie in Marine Resources Development and Protection de Heriot-Watt University. Es directora de la Facultad de Ciencias del Mar de la UMIP. La profesora Yessenia González es magíster Sciencie en Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, subespecialización en Conservación de la Biodiversidad, del Centro Agronómico Tropical de Investigación y enseñanza, Catie. Turrialba, Costa Rica. Es docente en la faculta de Ciencias del Mar de la UMIP.

Como nuevo profesor investigador participará el ingeniero Javier Díaz, egresado de la UMIP. Es director de la Oficina de Embarque y Práctica Profesionales de esta casa marinera y mantiene estudios de Maestría en Asuntos Marítimos con énfasis en Seguridad Marítima y Administración Medioambiental en la Universidad Marítima Mundial de Malmö, Suecia.

También contaremos con la presencia del profesor José Virgilio Guzmán, quien tiene un Máster en Derecho Marítimo y Comercial Internacional, Swansea University en Gales, Reino Unido. Es catedrático de Derecho Marítimo en la Universidad de Panamá y forma parte del cuerpo docente de la UMIP.

Como ven, este Segundo Congreso Científico tendrá exposiciones importantes, las cuales redundarán en beneficio de los que forman parte del sector marítimo.

Habrá también la zona de exhibiciones de las facultades UMIP y los patrocinadores. Contaremos con proyectos de emprendimiento científico y tecnológico y los anuncios de los patrocinadores que aportarán a la comunidad científica con la exhibición de productos y servicios.

