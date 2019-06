Transiciones complementarias

Modesto A. Tuñón F.

El país vive un periodo de transición, es decir, la relación que surge entre la administración que culmina su etapa gubernamental y aquella que iniciará por la voluntad popular. Es un espacio-tiempo específico, donde los contactos efectivos entre los actores políticos que intervienen, reducen las sorpresas, rompimientos, improvisación y garantizan la continuidad de la gobernanza del país y no de actividades con un determinado tinte ideológico.

El arribo de la colectividad que encabezará la nación no debe implicar una ruptura de las metas globales que se sustentan en los principios en que se basa la gestión pública. Quizás haya una nueva estrategia que busque ser más eficiente en el trabajo, en la aplicación equitativa del presupuesto y, por tanto, en el alcance del desarrollo que es un gran paraguas de prosperidad, compromiso obligado y coordinado del sector institucional.

La sociedad tiene un sentido en su evolución y los entendidos hacen la lectura de esos grandes objetivos y construyen los mejores modelos para echar a andar la maquinaria que se pondrá en ejecución. Un conglomerado de expertos copartidarios toma los elementos y formula un plan de trabajo. Al llegar al poder, empieza a desplegar sus lineamientos. Cuando el Estado era pequeño, la labor la ejecutaban secretarías. Hoy son ministerios y otras entidades.

Panamá ha logrado consolidar un proceso de intercambio que le ha permitido, sobre todo en los últimos años, que quienes salen puedan hacer un balance, rescatar esas lecciones aprendidas y brindar valiosos datos y evidencias al equipo que asumirá el timón estatal. Eso reduce las sorpresas, evita repetir errores y fallos que terminarían por costarle fondos, esfuerzos, tiempo perdido y, sobre todo, eficacia a las nuevas autoridades.

También en ese transcurso se trabaja en una agenda de pasos que deben cumplirse para que las modificaciones sean consistentes, lógicas, coherentes y no tan abruptas o con baches. Esto supone que las funciones se siguen tal como están planeadas. No es lugar u ocasión para inventos u ocurrencias; así como omisiones, pérdidas y quemas de expedientes no cumplidos o culminar, como si no existieran compromisos.

Los ciudadanos han sido testigos de varios incidentes en que alguna figura pública o ‘personalidad' ha dejado de cumplir esa responsabilidad con la excusa o explicación inconsecuente de que hay que dejar tal procedimiento para que sea resuelto más adelante o cuando se inicie la nueva etapa o quinquenio. Hay que observar ¿qué marcaba el plan cronológico? ¿Cuál es la lógica? y no la ‘salida' graciosa o inconcebible.

‘Ellos tendrán que ocuparse de esto o aquello'. Opiniones como esta, constituyen un tropiezo. En ciencia política existe un axioma que dice que cada acción tiene su consecuencia. O igual en física, que toda causa conduce a un efecto concreto. Un hacer u omisión en un determinado momento, ocasionará un resultado con posterioridad de múltiples dimensiones: económicas, judiciales, sociales, culturales y sobre todo de administración pública.

Igual sucede con apresurarse a que las nuevas figuras quieran dictar pautas sobre lo que se ‘debe' hacer en la fase previa a la toma de posesión. Para eso existe el traspaso de información entre los dos grupos. Son comunicaciones formales en que cada uno conoce su papel, decrece la especulación y desaparece cualquier asomo de caos y confusión; pues, un partido o alianza no es el Estado, sino tan solo su administrador en un tiempo.

‘Yo no dejo de hacer lo que me corresponde en mi ciclo; ni me entrometo en el siguiente', debe ser la dinámica. La contraparte organiza su desempeño y la herramienta básica es el informe que recibe para establecer un programa de Gobierno concreto, moderno para alcanzar el compromiso de progreso. Esa es la mejor demostración de democracia moderna.

