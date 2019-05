‘Por trabajo decente y digno para todas las y los trabajadores'

Nelva Reyes

opinion@laestrella.com.pa



La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha indicado que un trabajo decente es aquel que le garantiza al trabajador/a las prestaciones básicas, como: seguridad social, vacaciones, y todas las prestaciones establecidas en las normas nacionales e internacionales ratificada por Panamá.

En Panamá, miles de trabajadoras/es carecen de lo establecido por la OIT sobre lo que es un trabajo decente.

Según los datos que nos brinda el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), las actividades que más aportan al crecimiento de la economía son: Comercio al por mayor y menos, 17,9 %; la Construcción, 15,2 %; Transporte, Almacenamiento y Comunicación, 13,6 %; Intermediación Financiera, 7,4 %; y, Actividades Inmobiliarias, Empresariales y Alquiler, 7,3 %. Totalizando 61,4 %. Estas cinco actividades muestran una alta concentración de la economía en las actividades de comercio y servicios, mientras que las actividades del sector primario y secundario como la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura aportan 1,9 %, la Industria Manufacturera 5,1 % y el Suministro de Electricidad, Gas y Agua 4.0 %.

'La especialización de la economía panameña en las actividades del sector terciario generan, a su vez, un desequilibrio regional al concentrarse la actividad económica en las ciudades de Panamá y Colón, mientras que el resto del país depende principalmente del sector primario, que aporta apenas el 2 % de la economía y representa alrededor del 50 % de la población. Lo cual genera una gran inequidad en la distribución del ingreso', nos indica el licenciado Augusto García.

Según el INEC, en la encuesta del mercado laboral, elaborada en agosto de 2018, la población en edad de trabajar en Panamá es de 3 038 407 personas, de las cuales 1 986 940 personas es la población económicamente activa, lo que representa una tasa de población del 65.4 %.

De la población económicamente activa 1 103 601 son hombres y 765 001 son mujeres, lo que representa un incremento en la población ocupada de 82 753 personas entre 2017 y 2018.

De esta población el 14,2 % se encuentra en el sector primario, el 18.8 % se ubica en el sector secundario y el 67.0 % se ocupa en el sector terciario de la economía, en este sector laboran 1 251 963 personas.

En el comercio, aproximadamente 84 000 trabajadores no pueden organizarse sindicalmente, ya que laboran de contrato en contrato, no son sujetos de créditos para obtener una vivienda, y viven en la incertidumbre de si se les cancela o renueva cada tres meses el contrato.

Trabajadores que viven de la economía informal, es decir trabajadores que no tienen contrato de trabajo, no cuentan con un salario fijo, no tienen décimo tercer mes, no pueden hacer uso de vacaciones, ya que si no trabajan no cuentan con remuneración, en estas condiciones trabajan 679 166 personas, lo que representa el 43 % de los ocupados. Las condiciones en las cuales se ven obligados a subsistir estos trabajadores son injustas, inhumanas; y, no se ajustan o lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Panamá es signataria. Además, es importante indicar ‘que 101 084 trabajadores informales, el 15 % del total, se ubican dentro de las empresas del sector formal, lo que refleja una situación de violación a la Ley laboral en estas empresas'.

La Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), en las 25 medidas urgentes para la justicia social y la profundización de la democracia en Panamá, planteó a la y los candidatos en ese momento, en el punto 9 de las medidas, prohibir la tercerización laboral y combatir frontalmente la informalidad, e impulsar una reforma agraria y un nuevo régimen de tenencia y titulación de tierras que acabe con los latifundios y favorezca al sector campesino y a los pequeños y medianos propietarios.

El deterioro de las condiciones laborales de las y los trabajadores panameños se ha profundizado, lo cual requiere que las exigencias que se han venido plasmando desde diversos sectores sean miradas con la rapidez y prontitud que se amerita en bien de las familias panameñas y en cumplimiento de los más básicos y elementales derechos humanos.

SECRETARIA GENERAL DE LA CENTRAL GENERAL AUTÓNOMA DE LOS TRABAJADORES DE PANAMÁ.