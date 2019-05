El torrijismo es una circunstancia

Belisario Herrera A.

opinion@laestrella.com.pa



Quienes hemos estudiado la historia de nuestro país desde los inicios de nuestra separación de Colombia, en los libros de verdaderos investigadores entre ellos, el Dr. Diógenes de la Rosa, Guillermo Andreve. Principalmente los que he tenido en mi cabecera por tantos años y el primero con quien tuve el honor de ser su amigo cercano cuando trabajé o me invitó a desempeñarme en un cargo dentro del Palacio Presidencial en el periodo del presidente Ernesto de la Guardia Junior, entre 1956 y 1960. Siendo ese gobernante el mejor, por contar con biblioteca propia y mucha honestidad, lo que dio como resultado el mejor Gobierno que, a mi juicio, ha tenido la República en esos años...

Y debo decir, en cuanto al general Torrijos, que sus ideas nacionalistas fueron hechos históricos acumulados, fue una circunstancia y no un hombre, porque todo lo que Torrijos hizo y logró en el Tratado que lleva su nombre y el gobernante norteamericano, este último a quien debo reconocerle méritos muy humanos junto al que tuvo en forma muy subrayada Torrijos, no así de los que se aprovecharon de su nombre y apellido de los que se decían torrijistas y tomaron el poder posinvasión para su provecho personal, incluso indignamente para recibir en el Palacio de las Garzas al hijo de aquel que había producido el genocidio con aquella invasión del 20 de Diciembre de 1989.

A lo que me refiero entonces en estos momentos, en que ha resultado triunfante Nito Cortizo por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), es a que no podemos afincar remanentes torrijistas, sino sobre todo a que se lleven a las escuelas la verdadera historia política de este país para que el conocimiento de nuestro devenir histórico sea su verdadero camino de liberación de este país.

Que Cortizo no piense gobernar sin métodos dialécticos que solo él le inculcará, que las ideas nunca son estáticas y que están sujetas a cambios constantes, que no se deje provocar por adeptos a una política extremista de provocación, como están expuestos algunos vecinos de nuestra América Latina y busquemos un equilibrio razonable para evitar copiar confrontaciones que en ese sentido o de una política exterior errática pudieran encontrarnos en un callejón sin salida que no deseamos y en ese sentido hay que atribuirle mucha inteligencia y tacto que demostró el general Omar Torrijos en las negociaciones del Tratado por el Canal.

ABOGADO Y PERIODISTA.