Berna Calvit

opinion@laestrella.com.pa



‘No me toma por sorpresa, eso ya se sabía'. No sé cuántas veces y cuántos ciudadanos de todas las esferas sociales, empresariales, políticas, educativas, independientes o dependientes de la política, han dicho esas palabras en relación al relato de la procuradora general de la Nación, Kenya Porcell, sobre lo que afirma le contó el magistrado Hernán De León. Las redes sociales y los medios de comunicación tienen el tema ‘sobre el fogón' y no es para menos. Y hasta aquí con este asunto que por su gravedad debe aclararse. ‘Caiga quien caiga'. Hace bastantes años escribí el artículo ‘De Lulú y los simios' que hoy sigue tan vigente como entonces. Decía: ‘La canción ‘De todos mis amigos, el libro es el mejor porque me enseña cosas que no sabía yo…' brincó del cajón de los recuerdos cuando en Canal 5 pasaban un programa sobre asuntos de nuestro idioma que va, como dice el tango, ‘cuesta abajo en la rodada'. Los participantes en el programa coincidieron en que la falta de lectura es causa, entre otras, del mal uso de nuestro idioma. Sin perder de vista que la televisión ha quitado terreno al libro, creo que está en nuestras manos rescatarlo para mantener su vigencia sin desdeñar la tecnología. Los libros han sido mis amores desde que era pequeña; cuando tenía un ‘realito', que me parecía todo el dinero del mundo, salía volando a comprar libros de Colección Marujita, pequeños, feítos y mal prensados, ¡pero cómo los disfrutaba! Apiladitos junto a mi cama se convirtieron en mis mejores compañeros; leí los cuentos de Perrault, de los hermanos Grimm, las fábulas de Esopo, ‘Corazón' de Edmundo de Amicis y ‘El Principito' de Saint Exupery y paquines, ¡todos! Pato Donald, Superman, Dick Tracy, Lulú. Más adelante apareció Mafalda y desde entonces la niña eterna se instaló en mi corazón. Leer ‘María' de Jorge Isaac, ‘El sí de las niñas', de Fernández de Moratín, ‘Martín Fierro' de Hernández, etc. era para algunos obligación innecesaria y aburrida, creo que por no tener el hábito de la lectura. Admito que dejé de leer algunos libros (por pesados), y otros por aburridos, pero tengo una lista de los que espero leer. ¿Podría abandonar la lectura por la fugacidad de la imagen con sonido y color en el televisor? No. La palabra escrita no se la lleva el viento; permite juguetear con ella, cambiarla de lugar, pintarla de colores; al leer detalles gastronómicos que sazonan las novelas de Jorge Amado o de Laura Esquivel, autora de ‘Como agua para chocolate', me llega el aroma de los ajíes, del azúcar quemada y las almendras, porque la palabra escrita aviva la imaginación, despierta emociones, sensaciones; además de ampliar nuestra visión del mundo y la gente, nos enseña sin que nos percatemos, la palabra adecuada, la construcción correcta de la oración.

Para iniciarnos en el hábito de la lectura no hay necesidad de libros complejos; es posible que lo que nos aleja de ellos es no escoger los apropiados. Encaminemos a los niños con la lectura de los libros eternos, El gato con botas, Pulgarcito, Blancanieves; dejemos los libros al alcance de sus manos, como si de juguetes se trataran, porque la infancia es la mejor época para hacer amistad con la lectura. En pocos años los veremos disfrutar de Las aventuras de Julio Verne, los Hermanos Karamazov, entre otros'. En ‘De Lulú y los simios' cité destacados autores nacionales y cerré el artículo diciendo: ‘No le hagamos mala cara a la lectura. Con tantas campañas para salvar la Tierra, ¿por qué no leer para salvar nuestro idioma? Si no lo hacemos, podríamos volver a la comunicación primitiva: como los simios'.

La Feria Internacional del Libro es actividad para promover la lectura. Aprecio y agradezco el esfuerzo y la dedicación de los que no se rinden ante las dificultades. Así, este año la Cámara Panameña del Libro (Capali) celebró la feria con Israel como país invitado y con la participación de notables invitados extranjeros y destacados escritores e intelectuales panameños. En su discurso inaugural, la presidenta de Capali, Orit Btesh, mencionó el insuficiente presupuesto que el Gobierno asignó a la Feria; como la cultura es la eterna Cenicienta fue acertado indicar que los ‘promotores' (las comillas son mías) en la planilla 080 de los diputados serían gran apoyo en actividades de promoción de la lectura. Para la Feria Internacional del Libro 2019 Panamá tendrá nuevo gobernante. Ojalá el nuevo Gobierno sea más generoso no solo con la Feria Internacional del libro sino con el presupuesto para las actividades culturales en general. Buena falta está haciendo.

COMUNICADORA SOCIAL.