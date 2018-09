El que tiene miedo, que se compre un perro

Guillermo A. Cochez

Para los abogados existe un axioma: ‘A confesión de parte, relevo de pruebas'. Cuando el diputado Varela reclamó al secretario general del PRD por su deslealtad, al no haber aprobado las magistradas propuestas por su hermano para llenar las vacantes en la Corte Suprema, simplemente le recordó cómo lo habían ‘ayudado' a llegar a ganar esa elección interna. El contrincante de Pedro Miguel González fue Ernesto Pérez Balladares.

Cada día me convenzo más de que, al igual que Martinelli, Juan Carlos Varela es un hombre lleno de miedos y temores; preocupado por lo que le puede pasar cuando termine su mandato. Nos lo recordó el día de la convención panameñista cuando enfáticamente aseveró que ‘ganarán las elecciones de 2019'. Igual pensó Martinelli cuando apostó todo para que José Domingo Arias ganará en 2014, inclusive incluyendo a su esposa como vicepresidente. Varela no quiere que le pase lo que a su antecesor. Su estrategia, al igual que la de Martinelli, continuará tratando de dividir lo más que pueda a sus posibles contrincantes o, al menos, lograr que, si alguno le termina ganando —como todos apuestan ocurrirá— sea lo más parecido a él: tibio, superficial, sin garras, manipulable, matraquero, flojo, poco creíble, etéreo, no confiable, controlado por las élites económicas, sin compromisos serios para realizar cambios profundos. En esa línea ya ha conseguido que Cambio Democrático le postule a uno con esas credenciales, Rómulo Roux, quien además es sobrino segundo suyo. Hasta su hermano adelantó una posible alianza con ese desprestigiado partido. Por el PRD, podría estar apostando a que gane Laurentino ‘Nito' Cortizo: sería el que más se le parece a él. El que no revolverá muchas olas y así lograr que en el 2019 no le pase nada parecido a quien reemplazó.

Durante los más de cuatro años de su Gobierno ha entablado excelentes relaciones con los diputados del PRD, particularmente Benicio Robinson, presidente de ese colectivo. La cantidad de nombramientos de familiares que tiene en el Ministerio de Salud, así lo demuestra, además de un hijo con salario de subdirector legal en el Seguro Social y en su planilla legislativa. Otro, con su esposa de embajadora; al candidato a alcalde con candidatos a representantes en la planilla y otros que simplemente se han rehusado a enseñar sus supuestos empleados, temerosos de lo que allí habrá, producto del pacto de gobernabilidad de tres años de duración entre Varela y esos diputados. No olvidemos que todos los dineros de la Asamblea —incluyendo planillas y donaciones— eran autorizadas por el MEF, que no hacía nada sin el beneplácito del presidente.

El temor de Varela se afinca en Ernesto Pérez Balladares. Le tiene terror. Sabe que con el Toro las posibilidades de un cambio sustancial en materia institucional se darán, demostrándose en los primeros meses de su gestión, los desastres de su gestión y descubriéndose los tantos entuertos que tiene miedo de que se develen.

El país requiere de orden y disciplina, que no han existido. Exige decisión para enfrentar problemas como el Seguro Social, la que no existió en este Gobierno que decidió postergarlo para el siguiente. Nos obliga a darle prioridad a la educación para que no nos quedemos atrás, como estamos hoy. Exige fortaleza en el castigo a los corruptos, aun cuando sean diputados o funcionarios del Gobierno. No puede postergar legislación que enderece el decadente rumbo del país en materia económica. Hay que fortalecer la justicia evitando seguir intentando controlarla. Requiere dar el ejemplo permanente, supervisado por una constante vigilancia de la sociedad civil y los medios de comunicación social.

El Gobierno que se instale en 2019 requerirá promover un gran pacto social que abarque los problemas que hoy agobian a la población: una galopante corrupción pública y privada que impide que fluyan los necesarios recursos que Panamá necesita en materia de salud, educación y seguridad ciudadana. Una justicia independiente de cualquier fuerza externa. No podemos equivocarnos. Evitemos caer en escenarios parecidos a vecinos como Nicaragua y Venezuela.

