En tiempo de zafra electoral

El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, no de América, como suelen decir algunos, llegó a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la nueva limusina presidencial. La que usaron los presidentes Obama y Bush, conocida como ‘La bestia' ha sido reemplazada por una más apropiada para Trump, de personalidad bastante diferente a su antecesor, Obama. La limusina es una fortaleza en ruedas que cuenta con protección contra ataques biológicos, químicos, bazucas, granadas y bombas de fragmentación; lanza humo, aceite o gas lacrimógeno de ser necesario y las llantas son a prueba de pinchazos. Para el caso de un presidente herido se mantiene en la limosina un refrigerador con bolsas de sangre de su tipo y lo necesario para la emergencia. Este nuevo vehículo cuenta con equipo para que el presidente pueda ordenar un ataque nuclear (los ataques verbales de Trump son cosa de todos los días); esta posibilidad es aterradora, especialmente si está al alcance de alguien con los rasgos de personalidad del presidente norteamericano. Su intervención en las Naciones Unidas fue un agarrarse a trompadas con el mundo entero; tan bocazas que logró que en el ambiente formal de la sesión resonaran sonoras carcajadas que en el cerebro del narcisista Trump en vez de burla le sumó puntos a su ego, ‘No se reían de mí, se reían conmigo'.

Con frecuencia la asociación de ideas me lleva de un asunto a otro. Y ¡zás!, en la imaginación vi las cinco flamantes camionetas que no pudo comprar la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yanibel Ábrego; una de ellas especificaba asientos de cuero, presumo que para la presidenta, miembro de Cambio Democrático, partido político en dulces alianzas con el PRD. El tiempo y la burocracia impidieron la compra, pero sin renunciar a la dolce vita el consuelo es el alquiler de ocho camionetas bien ‘cachimbonas'. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Cómo esperan los diputados que recibamos de buena gana estos caprichos de quienes no hemos recibido más que sinsabores? ¿Por qué, hasta cuándo, además de todos los privilegios que tienen y otros ingresos que se agencian, tenemos que pagarles sus excesos? ¿No pueden viajar ¡y gratis! en un cómodo sedán con todas las extras? Se quejan de que hay una campaña contra los diputados; sepan que están en el mismo ‘churuco' los representantes de corregimiento y alcaldes. Tienen razón los diputados en cuanto a que está montada la campaña No a la reelección. Se la ganaron con creces y eso que no sabemos todo sobre las planillas brujas, pero lo descubierto hasta ahora invalida sus lamentaciones. Es pobre argumento decir que son los poderes económicos los que están contra ellos, el pueblo. Pueblo es el ciudadano de a pie; el que no tiene Land Cruiser gratis, el que no redondea su presupuesto con planillas brujas ni se gana el salario completo cuando incumple con su trabajo.

En 2018 la Asamblea contó con $122 millones y para el año 2019 piden $168 millones, nada menos que $46 millones más como quien dice, ‘cascaritas de huevo'. $142.3 millones irían para ‘la anualización de la estructura de personal por 160 nombramientos nuevos, ajustes salariales a 600 posiciones, incluyendo sus prestaciones a la seguridad social y pago del décimo tercer mes'. Los 160 nuevos nombramientos ¿serán los familiares, promotores deportivos y comunales en las planillas que la Contraloría canceló? En el forcejeo por los millones que les recortaron, los diputados acuden al chantaje, fea palabra, pero adecuada para la amenaza de no aprobar el presupuesto para el año fiscal 2019. El ‘toma y daca' que armonizó la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo lo define el Diccionario de Uso del Español de María Moliner como ‘Expresión con que se alude al intercambio de favores o servicios o a la realización interesada de alguno'. Aunque el cambalache se agrió y la luna de miel terminó, este forcejeo pasajero podría terminar con arreglo satisfactorio entre el Ejecutivo, que quiere que le aprueben el presupuesto, y los diputados, para que no les mochen el suyo. No están los tiempos para harakiri y menos en meses de zafra electoral. Pero los diputados, si se mantiene el presupuesto 2018, pretenden mantener las turbias planillas 080, 172 y 002. Todo fríamente calculado. Todos estos tejemanejes son los mejores argumentos, entre otros, para que en las próximas elecciones digamos ¡No! a los que no merecen el alto honor de volver a gobernar.

