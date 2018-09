CSS o los temores enfermizos al sistema único de salud

Roberto Antonio Pinnock Rodríguez

opinion@laestrella.com.pa



La semana que termina, fue rica en eventos noticiosos relativos a la crisis de la CSS, empero, mezquina en aportes para la superación de la misma. Sin duda, lo más ilustrativo fue la entrega periodística televisiva presentada por la periodista Yenny Caballero con el título muy sugestivo de ‘La CSS, paciente crónico grave'.

También, se destacó el foro auspiciado por el PNUD y la Cámara de Comercio, con participación de actores de la partidocracia istmeña, de OPS-OMS, empresarios y corporaciones laborales, donde ninguno sugiere ser agente de los cambios que el momento histórico exige para la CSS.

En efecto, la propuesta técnica y políticamente razonada por el Dr. Jorge Prosperi fue de lo más rescatable del evento; a lo que le abundó en argumentos favorables el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) en Panamá. Específicamente, la especialización institucional de la CSS en sus dos grandes vertientes, de manera que exista una entidad dedicada a las prestaciones económicas y los fondos de pensiones, por un lado y otra entidad que se dedique a los servicios de salud exclusivo para asegurados.

Los activistas de la Cámara de Comercio, no siendo los creadores de tal moción, la han visto como buena; pero solo por pensar que proviene de ellos, los sectores laborales —sindicales y gremiales— reactivamente han manifestado su rechazo.

Las razones técnicas —financieras y de gestión institucional— que están detrás de un tipo de medidas como la división propuesta, abundan en su favor. Después de un punto crítico, no es racional para alcanzar eficiencia que una misma entidad ofrezca dos tipos de productos absolutamente disímiles, como dice el dicho, ‘zapatero a tus zapatos'.

Desde finales del siglo pasado, la CSS llegó a ese punto crítico de toda gestión donde se ha convertido en una contradicción a superar el seguir manteniendo dentro de esta a ambas esferas de servicios tan distintos, como es el financiero de seguros, llámese Programa de Vejez, Invalidez y Muerte y el de atención de salud, llámese Programa de Enfermedad y Maternidad.

En realidad, a los empresarios les viene a bien que se piense en medidas de partición de las funciones, siempre y cuando las clases trabajadoras no maduren la idea de ir más allá: la de una fusión total de los servicios de asegurados y no asegurados en un sistema único, distinto a la CSS actual, distinto al Minsa actual.

Paradójicamente, quienes para las teorías decimonónicas del cambio social eran los llamados a impulsar las transformaciones sociales, en el Panamá de hoy parecen estar de lado de las fuerzas que lo impiden, no tanto por rechazar lo que propone el empresariado privado, sino porque revelan no haber identificado dónde está la contradicción principal que da lugar a la crisis de la CSS. Siguen identificando su solución en medidas tecnocráticas que no cambian la esencia de la institucionalidad, que ha tocado fondo en el caso de los servicios de salud.

Si los representantes de las ‘fuerzas del progreso', reconocieran que de lo que se trata es de hacer emerger un sistema único nacional de salud pública —Sunas, le he denominado así desde hace más de una década—, para el cual los servicios que hoy ofrece la CSS tendrían que salir de sus manos, al unísono que los que ofrece el Minsa.

Este ministerio, por su parte, se convertiría en el que establece las normas técnicas sanitarias, ya no en la proveedora de servicios.

Cabe esperar que El ‘Sunas' —que entre sus principios de gestión estaría el de ‘a igual necesidad de salud, igual acceso al servicio'— no sería del agrado de los círculos empresariales que anhelan introducir una dinámica privatizadora en los servicios médicos de la CSS —dividida o no—, ya que los trabajadores informales, poblaciones no activas y los desocupados, no tendrían capacidad para costear seguros médicos.

Esto, resultaría más costoso al Gobierno central —entiéndase a los que pagamos impuestos—, al no permitírsele aprovechar las economías de escala y dando lugar a lo que —sin o con privatización— se experimenta con la división bicéfala existente entre Minsa y CSS, a saber: la INEQUIDAD EN EL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

Lo que resulta desconcertante, sin embargo, es que las dirigencias de los gremios profesionales y sindicatos de trabajadores manifiesten los temores enfermizos a un sistema único de salud, mismos que también tienen las clases impulsadoras de las políticas neoliberales.

SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.