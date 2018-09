Superarse en política, difícil, no imposible

Alberto Quijada

Por primera vez, el PRD se ve diferente. ¿A quién le damos el crédito? 45 días de campaña han servido al Partido Revolucionario Democrático para mostrar un nuevo modelo de trabajo interno y, sobre todo, un gran cambio en la forma de comunicarse con su membresía. Le tocó al PRD ser el primer partido en hacer sus primarias bajo la nueva ley electoral e imagino que han sido muchos los retos. Hoy, primer día de veda electoral, el ruido provocado por miles de candidatos desaparece y queda una comunicación fresca que, como ciudadano y sin estar inscrito en algún partido, admito que encuentro relevante y atractiva.

El esfuerzo de la Comisión Nacional de Elecciones viene de lejos. Se reconoce. Los nueve comisionados nacionales, a cuyo frente está la presidenta Emelie García Miró, una nueva cara fresca y de relevo en el PRD, han coordinado y ejecutado una campaña donde el valor fundamental ha sido aplicar las nuevas reglas de juego proporcionadas por el Tribunal Electoral. Hemos sido testigos de los esfuerzos por educar a la membresía del PRD, de incentivar la corrección política y el respeto a la sociedad panameña y, sobre todo, de la promoción para que la mayoría de sus 566 mil adherentes salga a votar.

Pero, lo verdaderamente significativo ha sido el manejo de la información. Los diferentes mensajes y tácticas que he notado. Una campaña que no solo comunica, sino que incentiva y sienta las bases sobre cómo se deben comportar los miembros PRD. Una campaña que muestra una visión, una estrategia y un buen asesoramiento logrando, por fin, conjugar la comunicación tradicional, con la comunicación personalizada que facilitan las nuevas tecnologías. Por ejemplo: el uso de herramientas innovadoras y la publicidad digital masiva, que me encuentro a cada paso navegando por websites, o en las redes sociales. El uso de herramientas como el WhatsApp, ha logrado que la información se viralice entre los perredistas, de manera eficaz, luchando así contra uno de los males de nuestra sociedad: las llamadas ‘fakes news' o ‘noticias falsas'. Esa inmediatez ha ganado para el PRD puntos positivos ante la sociedad.

También hay que destacar el uso de un lenguaje fresco, cercano y asertivo, con una calidad en sus piezas muy trabajadas, lo que sin duda ha servido para que hoy el PRD sea percibido, por muchos, como un partido con enormes posibilidades de vencer en las elecciones de mayo próximo.

He detectado tres ejes girando en la campaña de comunicación oficial de ese colectivo. Participación de la juventud, la mujer como factor igualitario de nuestra sociedad y una línea general de docencia del voto que aclara numerosas dudas. No soy ni joven ni miembro del PRD, pero reconozco que me ha llegado el comercial para la juventud: ‘Dicen que somos ninis, que caminamos por la vida sin compromisos y sin valores y que en nuestra vida solo hay espacio para la tecnología'.

Es el primer mensaje que he visto en una campaña política que logra capturar la realidad de la juventud de hoy y transformarla en un mensaje de movilización. De la serie de tres comerciales de la campaña, Juventud, Mujer y el de Trabajadores, reconozco que este ha sido mi favorito y le ha llegado hasta a mis hijos adolescentes, fascinados por la presencia de unas caritas Emoji en un comercial político. Trabajo fuerte, el de Emelie y los comisionados. Diferente e innovador.

Solo me queda preguntar si realmente quisieron llegarle a la membresía, o el objetivo final era la sociedad. El domingo 16, el partido elige a su oferta electoral. Ojalá en la campaña general, el PRD y la clase política apuesten por el mismo cuidado. Por una campaña limpia, creativa e innovadora. Pero, bueno… esa ya será otra fase en este complicado juego.

PERIODISTA Y RELACIONISTA PÚBLICO.