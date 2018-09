Sobre admisión de querella, audiencia de imputación y audiencia de acusación

Armando Alonso Fuentes Rodríguez

opinion@laestrella.com.pa



El proceso penal pasa por varias etapas o fases, bien diferenciadas y en cada una de ellas hay que realizar actos que les son propios, estas son etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral. La etapa de investigación a su vez se divide en investigación preliminar o previa; e investigación formal o preparatoria, en la primera el fiscal buscará establecer si se ha cometido un delito y quién está vinculado al mismo para imputarlo, mientras que la segunda comienza luego de la audiencia de imputación y tiene un término de seis meses.

La audiencia de imputación es un acto formal ante un juez de Garantías, donde el fiscal informa y explica oralmente al indiciado o indiciados que se ha desarrollado una investigación preliminar en su contra, y que, por existir elementos de convicción que permiten concluir su vinculación a delitos, se debe iniciar una investigación formal (preparatoria). En dicha audiencia el defensor solo podrá pedir aclaraciones sobre los hechos y delitos por los cuales se desarrollará la investigación formal y desde esa audiencia a la persona indiciada se considera imputado y comienza a contarse el plazo de la investigación formal (seis meses).

Pero es necesario aclarar que la base constitucional de la audiencia de formulación de imputación es el derecho que tiene todo ciudadano de conocer las razones por las cuales se va a investigar, las razones de su detención que al mismo tiempo va relacionado a cumplir otro derecho fundamental, que es el derecho de defenderse; dicho en otras palabras, ‘nadie puede defenderse si no se le informa de qué se debe defender'.

En ese sentido, la audiencia de imputación está regulada en el artículo 280 del Código Procesal Penal, donde se establece que el fiscal debe informar a la persona indiciada los hechos que supuestamente ha cometido, los delitos en que supuestamente se enmarcan esos hechos y los elementos de convicción que lo vinculan a esos hechos y delitos. Luego entonces, allí se entera el indiciado de lo que se tiene que defender. Ahora bien, ¿se puede obviar la realización de la imputación? La respuesta es no, toda vez que se violarían garantías fundamentales, como el derecho de conocer que hecho se le atribuye a una persona e igualmente el derecho de defensa.

Otra audiencia importante en el Sistema Acusatorio es la audiencia de acusación, la cual tiene por objeto establecer de manera definitiva en el proceso los hechos, los delitos y las penas solicitadas que se van a discutir en un juicio futuro. Además de limitar las pruebas que se van a practicar y debatir en ese juicio final.

No obstante, la audiencia de imputación y la audiencia de acusación no es lo mismo, pues la primera se realiza para el inicio de la investigación formal y la segunda se celebra luego de la investigación formal y tiene por objeto preparar el juicio, por ello no puede haber acusación, sin imputación; y tampoco puede haber juicio sin acusación, tal como lo reconoce el artículo 5 del Código Procesal Penal. Siendo así las cosas, jamás se podrá decir que admitir una denuncia o querella a trámite constituye una imputación y lo más que permite el Código Procesal Penal en su artículo 283 es que el fiscal decida, luego de hacer la imputación, pasar a presentar la acusación directamente (escrito de acusación), pero de manera verbal, si considera que tiene ya elementos suficiente para acusar. Sin embargo, siempre está obligado a presentar la imputación previamente y, en caso de que esa situación se dé, lo que establece la norma es que ese juez de garantías a quien se le presenta esta situación debe fijar la audiencia de acusación establecida en el artículo 344 del Código Procesal Penal, la cual será realizada incluso por otro juez de garantías, cuando se trate de un proceso ordinario del Sistema Acusatorio. Debe quedar claro que la audiencia de imputación en un mismo día no se puede transformar en audiencia de acusación.

Debemos aclarar que una cosa es admitir una denuncia o una querella, donde se analizan aspectos de la legitimación (calidad de ser víctima) del denunciante o del querellante y aspectos formales de requisitos de la querella establecidos en el artículo 88 del Código Procesal Penal o el aspecto de la ‘prueba idónea', en el caso de investigaciones que se vayan a iniciar contra diputados, magistrados de la Corte u otros funcionarios, observándose claramente que en esta no se tiene por objeto informar de derechos fundamentales al indiciado, en consecuencia una cosa es la admisión de la querella y otra cosa es la audiencia de imputación.

En el caso de los diputados, si la denuncia presentada cumple a cabalidad con los requisitos de los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal se debe admitir la denuncia y designar el magistrado que actuará como fiscal a cargo de la investigación y al magistrado que hará las veces de juez de garantías. Luego de esas designaciones, el magistrado fiscal iniciará una investigación preliminar para determinar si debe solicitar la realización de una audiencia de imputación ante el magistrados de garantías, en la cual le informará al indiciado los hechos y los delitos que se le atribuyen para que este sepa de qué defenderse conjuntamente con su abogado defensor.

A modo de conclusión: no se deben confundir la admisión de una querella, la audiencia de imputación y la audiencia de acusación, son tres actos totalmente diferentes que corresponden a momentos procesales distintos y que tienen por finalidad temas específicos diversificados entre ellos. Los cuales se realizan en el siguiente orden: si hay legitimación de la querella y prueba idónea (en caso de ser diputado), se admite la querella y se ordena iniciar la investigación preliminar; luego, si hay elementos de vinculación contra alguna persona, se hace audiencia de imputación, iniciando la investigación formal o preparatoria; si hay elementos nuevos y se ha dado el derecho de defensa del imputado, se celebrará audiencia de acusación para preparar la audiencia de juicio.

Cabe destacar que la admisión de la querella es por escrito y los otros actos procesales son orales, aspecto sencillo, pero que los diferencia.

EL AUTOR ES PROFESOR DE DERECHO PROCESAL PENAL, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.