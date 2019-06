Sistema de Salud: ‘enfermo terminal' rumbo al colapso

Carlos A. Pareja

opinion@laestrella.com.pa



No es fácil entender ni justificar razonablemente: Sector con 54 mil funcionarios (34-CSS - 20-Minsa), inversión anual de 6400 millones; con un desempeño tan mediocre e improvisado actual, ‘costo-beneficio' negativo; con 890 facilidades sanitarias, 99.9 % disfuncionales o cerradas o sin terminar su construcción. La lentitud o MORAS en la atención y demás falencias, las enmascaran con engaños. Situación compleja, ya que no hay medición o registro alguno de la producción del personal, por lo que no se puede tener ‘EL DIAGNÓSTICO REAL'. Y, sin conocer la realidad, no pueden hacer los correctivos necesarios, ‘MANTENIÉNDOSE ASÍ LA ACTITUD Y ‘STATU QUO' NEFASTO', maquillado y enmascarado con puras excusas egocéntricas y manipulación masiva, tipo Noam Chomsky, como política de los despachos superiores y el círculo 0 del Ejecutivo. Al presidente solo le llegan verdades a medias y noticias agradables.

Ministra de Salud y director de la CSS del Buen Gobierno, pareciera que seguirán igual gestión a la actual; ya incluyeron en el programa del presidente CORTIZO la construcción de cinco hospitales nuevos, QUE NO SE NECESITAN (se necesitan dos nuevos: Hospital del Niño y Hospital Oncológico, ya programados anteriormente). ¿Cuál es la razón de los Gobierno, al entrar, de construir nuevos hospitales, aunque no se necesiten?

De todos es conocido que la construcción de hospitales nuevos, —cinco— propuestos por el Buen Gobierno, significa fuentes de ingreso de dinero fácil, práctica en Gobiernos al entrar; amén de trinchera política para designar en posiciones cimeras a copartidarios, familiares y recomendados por los padrastros, sin que importen ni meritocracia ni competencia, pareciera que será lo mismo de lo mismo, solo cambiarán los nombres.

Ilógico y absurdo: No le importa para nada, ‘al equipo del entorno del presidente Cortizo' (ya que él solo no puede controlarlo todo), las facilidades que están en construcción: Ciudad de la Salud, Hospital de Colón, Hospital de Metetí, Hospital Anita Moreno, Hospital de Puerto Armuelles, Hospital de Bugaba, agrandado del Hospital de David (quieren recibirlo con muchas falencias inaceptables). Pero también las grandes policlínicas de Boquete, Aguadulce y rejuvenecer hospitales como el de Chepo, Nicolás Solano, Penonomé, Las Tablas, Bocas del Toro. Amén de muchos Minsa-Capsi que no están correctamente funcionando o cerrados.

El designar recomendados por el CEN, no va a resolver el problema, pues NO entienden - NO conocen realmente el problema; y no existe Medición o Registro real de lo que sucede, por lo que será lo mismo; parches y más parches, y no correctivos necesarios, adecuados en un ambiente de cordialidad.

RESUMEN: el problema es tan complejo y grave que con nuevos designados, aunque sean SUPERMAN y BATMAN, NO se puede curar este enfermo grave, si no se cambia el ‘statu quo' y la actitud actual nefasta.

1-. No existe institucionalidad ni gobernanza en la gestión, atención de salud. Anarquía completamente enmascarada. No hay posibilidad de rendición de cuentas.

2-. No existe transparencia en gestión de estabilidad económica; tramitología exagerada y burocracia rampante, que enmascaran corrupción subliminal. No es posible la rendición de cuentas.

Existe deshumanización en prestación de salud e indolencia en prestación económica. ‘Que los diferentes Gobiernos ignoran olímpicamente, en donde no existen ni supervisión permanente ni mantenimiento preventivo/correctivo. Ni promoción para lograr ‘sentimiento de pertenencia' y deseo de brindar el valor agregado cuando se requiera'.

O logramos un cambio de actitud —‘statu quo'—, ‘hacia la excelencia de gestión' o iremos al colapso total.

MÉDICO