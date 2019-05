De siete ministros designados, una mujer

Gloria Young

Escuchamos con atención al presidente electo informar al país sobre su primer grupo en el gabinete. Nos llamó la atención que solo una mujer fuese designada. En este sentido, de siete ministros designados, las mujeres tenemos al momento, una representación del 14 %. Si sigue esta tendencia… no lograremos la paridad.

Pero lo que más nos llama la atención, es que el PRD, que es la base política del presidente electo, Nito Cortizo, tiene mujeres militantes en el campo de la paridad y la igualdad de oportunidades para las mujeres con un alto perfil. Yo me imaginaría que ellas no lo dejan solo y le comunican lo importante que es para la sociedad panameña que se respete la paridad. A vuelo de pájaro, puedo mencionar a Maribel Coco, que hace rato hubiera podido estar en la Asamblea, si no le hubiesen robado su curul. Eyra Ruiz, con quien he participado en varios espacios del movimiento de mujeres, Juana Herrera, la actual presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, quienes han impulsado muchísimo los temas paritarios en todas las áreas de la sociedad panameña. Irasema de Ahumada, quien representa al movimiento de mujeres en la Concertación Nacional y con quien queremos comunicarnos para que nos informe el estatus de nuestros temas en las reformas constitucionales.

En años recientes, hemos estado trabajando sin reposo desde las diversas organizaciones del movimiento de mujeres del país, con el fin de lograr una ley de paridad que alcance todos los estamentos gubernamentales y los cargos de elección popular. Hemos logrado consensos importantes en esta vía en las dos Comisiones de Reformas Electorales pasadas. Claro que cuando llega a la Asamblea el paquete de Reformas, nos mediatizan las propuestas. Aún así, hemos alcanzado logros significativos.

Como le dijéramos al señor presidente electo, las representantes del Centro de Estudios y Competencias en Género, la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de la República de Panamá y el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada: ‘Deseamos soñar, con fuerza y convicción, que usted sabrá valorar a las mujeres de este país. Mujeres académicamente preparadas, con experticia en diversos ámbitos del desarrollo del país. Mujeres de diversos partidos e independientes, que están disponibles para acudir al llamado del aporte a la construcción de la Nación que nos merecemos y que usted atinadamente ha prometido.

El Gobierno saliente del presidente Juan Carlos Varela, culmina su gabinete con la participación de cuatro ministras de Estado de un total de quince ministros. Ello representa un 26.7 %. Prácticamente, la mitad de la paridad solicitada. Igualmente, finalizan este período mucho menos mujeres como directoras de entidades autónomas y semiautónomas del país, de un total de 39 entidades. Lo mismo se repite en las organizaciones internacionales donde nuestro país tiene representación, en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Electoral, donde tenemos un 0 % de representación femenina. No fue justo ni equitativo en virtud de la capacidad y el aporte que las mujeres panameñas pueden hacer al país'.

Por lo general, los presidentes de los últimos Gobiernos nos han dicho que sí valoran a las mujeres y que las llaman para tomarlas en cuenta, pero que muchas dicen que ‘no están disponibles'. Le comunicamos señor presidente electo, Laurentino Cortizo, que hay una gran cantidad de mujeres profesionales que sí están disponibles. Si no las encuentra en el PRD o en el Molirena, o si quiere ofrecer al país una representación amplia, inclusiva de todos los sectores del país, tenemos un listado de mujeres profesionales, con experticia, jóvenes profesionales, con formación académica de alto nivel, con honestidad comprobada.

El presidente electo dijo que en el próximo informe de quiénes integran su gabinete, habría ‘varias' mujeres con preparación. No sé cuántas serán ‘varias' para el Excelentísimo Electo, pero deseo informarle que habría que nombrar unas siete ministras en la próxima vuelta, para lograr la paridad. Con certeza, señor presidente electo, Nito Cortizo; eso es lo menos que esperamos las mujeres del país. Fíjese usted, ¡qué bueno hubiese sido nombrar a una mujer como ministra de la Presidencia! Pero le dio dos cargos a una sola persona. Igualito a lo que hizo el presidente saliente. Yo pensaba que iba a ser diferente…

POLITÓLOGA, POETA, ESCRITORA Y DIPLOMÁTICA.