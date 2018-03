Siempre pagan justos por pecadores

Zakira Pineda

opinion@laestrella.com.pa



Muchos me han dicho que los acontecimientos dados en la ciudad de Colón reafirman el pensamiento que se tiene de la gente de esa provincia, ‘todos son unos maleantes'; estigma contra el que se ha luchado desde hace muchos años.

No ahondaré sobre los actos delictivos que se cometieron, ya que los medios de comunicación mostraron tales con lujo de detalle. Apenas llegué a casa lo primero que hice fue encender la TV para ver lo que estaba sucediendo en mi provincia. Yo, que no soy muy dada a ver tele, me senté, con mucho trabajo, a esperar las noticias. Ni en los avances ni en las noticias mismas vi imágenes de lo que fue la protesta en sí, confieso que no pude ver las dos horas de noticias y no creo que hubiese aguantado, en esos 25 minutos que pude ver, solo había escenas de los lamentables actos delictivos.

No fue hasta la noche que en redes sociales pude ver vídeos de la manifestación y me sorprendió gratamente la cantidad de personas que se sumaban, las que esperaban afuera de sus barriadas para apoyar, allí se mostraba que el pueblo colonense está consternado, está cansado y exige sus derechos. Para los que me preguntan ‘¿qué pelean ahora los colonenses?', les invito a que se den una vuelta por la ciudad de Colón, a que intenten ir a una piscina pública o que vayan al Centro Regional Universitario.

No hay que explicar mucho para entender que toda esa gente que se veía en la caminata no era la misma de los eventos de la tarde. No defiendo ni jamás defendería actos delictivos o injustos, pero en este caso no se trata de defender lo indefendible sino de aclarar lo que tenemos claro muchos, que lo sucedido solo fue para empañar y eclipsar un clamor justo.

Vivimos de estereotipos de imágenes y conceptos implantados. Hoy, amanece un país pensando que ‘esa gente de Colón es y es'. Señores, no es secreto que la provincia de Colón tiene un estigma que lleva arrastrando desde hace mucho tiempo y muchos trabajamos para que eso cambie, porque soy fiel creyente de que el cambio comienza por uno mismo.

Creo que no es necesario convencer ni explicar que algunas personas no son la comunidad entera; al final, lo malo es lo que vende, lo que hace más bulla, por eso me atrevo a escribir esto, a alzar mi voz y para terminar, cito a Martín Luther King, porqué al final eso es lo que está sucediendo: ‘No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos'.

ABOGADA