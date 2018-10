¿Será solo la Justicia?

Guillermo A. Cochez

De acuerdo a ciertos grupos empresariales, el problema principal radica en la justicia. En la clase de magistrados que tenemos y cómo se escogen. Para ellos y sus negocios es importante que se imparta justicia adecuadamente, para que se dé el respeto por la ‘seguridad jurídica' y el ‘clima propicio' para las inversiones. Es solo un tipo de justicia, porque la demás, la que no se encuentra en la Corte Suprema y se da en el resto del país, que jamás pensará llegar a esas altas instancias judiciales, no parece ser importante.

Al margen de ello, como ciudadano y como abogado siento que el sistema judicial se ha convertido en un problema para todos, no solo para aquellos que por los poderosos abogados que contratan pueden torcer la justicia dilatándola a no más poder para diluir sus efectos, o hacer otras cosas no muy claras con jueces y fiscales. Conozco de un caso donde una persona de tercera edad, muy prominente, por cierto, tocaba inadecuadamente a su nieto, un niño de seis años. Cuando fue acusado por la madre por acoso sexual, el juez determinó que, como no se presentaron testigos, debía ser sobreseído. ¿Cuáles testigos iba a tener ese niño que, por su inocencia, el juez debió darse cuenta de que no mentía? Al agresor ni siguiera le tomaron declaración jurada. El Segundo Tribunal lo tiene en apelación hace más de un año; debo suponer que esa demora no es casual, como otros expedientes en ese tribunal que se descubrieron eran engavetados por una red de funcionarios corruptos. En caso de custodia de una niña de cinco años que señaló en el juzgado que los amigos de su madre le ‘orinaban' el rostro (?) y lo archivaron y, a pesar de que la juez fue acusada, nunca se hizo nada; ¿padrinos? Así veremos innumerables casos que a diario colman las noticias sobre las injusticias de nuestro sistema y que afectan, más que todo, a los que menos tienen.

¿Pero será el problema solo la justicia, como pretenden las reformas propuestas por la Cámara de Comercio, silentes cuando algunos de sus miembros son acusados de corrupción? ¿O no será, que ello son solo las ramas de un árbol que cada vez más se le corroen las raíces y está a punto de colapsar por la podredumbre de ellas? La justicia refleja el tipo de país que tenemos: corrupto, con cada vez menos instituciones sólidas, con un permanente olvido del bien común y solo dedicarse algunos gobernantes a encontrar la forma de llenarse los bolsillos indebidamente.

Las recientes publicaciones de La Estrella de Panamá sobre cómo se manejaban los casos que finalmente se investigaban en el Ministerio Público dejan muy mal sabor. Finalmente se escribe sobre cosas que se decían, pero que nadie, como la laureada periodista Adelita Coriat, había hilvanado tan detalladamente. Ella hablado del abogado nombrado por el presidente, a quien le había servido como su cliente, que determinaba qué casos serían investigados y cuáles no. Nos han recordado la existencia de ‘La Taquilla' que eran los que gestionaban las medidas cautelares de aquellos que, por decisión probablemente ajena al Ministerio Público, no serían investigados. Siempre se dijo que en La Taquilla había prominentes políticos del Gobierno. Una gran trama de corrupción y abuso de poder. Ya la Cámara de Comercio y el Conep han tocado el tema, que tanta molestia ha causado en algunos. Las explicaciones del Gobierno confunden más.

Mientras sigamos mirando los problemas del país atendiendo solo a lo que nos afecta, el hundimiento nacional será tan profundo como el de Nicaragua y Venezuela. No nos engañemos: a los norteamericanos solo les preocupa que el Canal funcione bien; lo demás no es su problema. Así actuaron en Venezuela y en Nicaragua y miren cuál ha sido el resultado. Cuando denuncié en 2013 lo que pasaba en la OEA, por lo que me destituyeron, Martinelli mismo me dijo que eran los gringos los que no querían que se tocara el tema de Venezuela. Querían dejar todo quieto.

Si hay un Ejecutivo probo, comprometido con la transparencia e importándole poco si al que agarran en actos de corrupción sea su hermano, un copartidario o un amigo, entonces podremos tener esperanzas. Si se siguen eligiendo diputados sin preparación y sin compromisos con el bien común, todo seguirá igual. Poco servirá si en la rama judicial escojamos a los mejores juristas, si el resto del árbol lo dejamos igual de podrido. Al final, terminará de caerse.

ABOGADO, POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO.