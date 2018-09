El secuestro del Gobierno

Redacción La Estrella de Panamá

Cuando el expresidente Guillermo Endara afirmó que Panamá iba camino hacia una Plutocracia, no se equivocó. Se trata de un régimen dominado por los ricos y los últimos 10 años el Gobierno ha caído secuestrado por los intereses económicos. Es urgente que los panameños, con la elección venidera, logremos empezar a sacar las garras de los especuladores del Gobierno, para así emprender un camino hacia el verdadero desarrollo humano. Hoy, la energía eléctrica, los negocios adyacentes al Canal, las inversiones en el aeropuerto de Tocumen y cuanto negocio bueno se vea a la vista, están siendo acaparados por un solo sector. No se trata de quitarle negocios a nadie, de lo que se trata es de fomentar la libre competencia. Panamá es un país con unas oportunidades increíbles, pero aprovecharlas depende de establecer reglas claras y con igualdad de oportunidades. Lo que no debemos seguir haciendo es tener funcionarios en posiciones claves, para defender intereses de grupos económicos. Hay que sanear el Gobierno de todos esos caballos de Troya, porque un funcionario se debe a todos los contribuyentes y asociados del país y no está allí para representar a una empresa determinada. Los panameños tienen la oportunidad de darle vuelta a esta triste realidad, donde la Plutocracia vio terreno fértil, pero dada la experiencia, no tiene más cabida en un sistema democrático como el panameño. Aprovechemos la oportunidad para liberar al Gobierno de las garras de los avivatos.