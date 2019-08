Salud o enfermedad... Una opinión

Leopoldo E. Santamaría

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el concepto como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Definición cuya obsolescencia, hace tiempo fue advertida y no solo por expertos en salud pública, incluso otras disciplinas han hecho aportaciones importantes, orientadas a enriquecer el término, a fin de incluir en la ecuación al ambiente, en el cual interactuamos, como entes biopsicosociales que somos. Al margen de tales considerandos, lo cierto es que la concepción generalizada de la salud está íntimamente ligada a la atención de la enfermedad, hecho que involucra a las autoridades, quienes además de ufanarse por la construcción de nuevas estructuras para la atención de enfermos, como si fueran soluciones, acostumbran resaltar como logros el aumento del número de consultas, de cirugías, de exámenes de laboratorio, radiografías, medicamentos; como si el éxito en los servicios de salud consistiera en mantener un crecimiento continuo del número de las prestaciones y no al revés, como debería ser, en la reducción de la demanda como consecuencia directa de mayor consciencia, mejor educación y más participación de la comunidad organizada en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

La semana pasada, acudí a consulta externa en un hospital, donde esperé dos horas y media, habiéndome sentado justo al frente de dos máquinas dispensadoras automáticas, a mi derecha, la de refrescos enlatados y a la izquierda, la de galletas, dulces y otras chucherías. Por lo menos la mitad de quienes se sirvieron, durante el tiempo transcurrido, tenían sobrepeso; cuatro de cada diez llegaron acompañados de menores de cinco años; incluso una madre joven, sentada a mi lado, le dio a su niño, menor de dos años, refresco y ‘Cheez Whiz'. ¿Cuántas de esas personas, la absoluta mayoría esperando atención médica, sabrán que las sodas contienen azúcar en exceso y sodio, y que la soda de mayor demanda, además, contiene un ácido que arrastra el calcio de los huesos? ¿Cuántos de aquellos consumidores con sobrepeso, sospecharán que la ingesta excesiva de calorías, es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades como diabetes y alta presión?, ¿que además están estrechamente asociadas a problemas cardiacos y de la circulación cerebral, y que la diabetes y la alta presión son causantes de insuficiencia renal? ¿Cuántas de las mujeres, sobre todo aquellas que rebasan el período de vida fértil, sabrán que la osteoporosis depende del metabolismo del calcio? ¿Y cuántas sabrán que el ejercicio periódico y una dieta balanceada, con vegetales ricos en calcio, contribuye a un mejor balance de dicho mineral?

¿Qué autoridad de ‘salud' puede autorizar el expendio de alimentos chatarra y refrescos, igualmente nocivos para salud en estos centros de atención a la enfermedad?; lo que debería haber en las salas de espera de estas instalaciones, es personal calificado, como educadores para la salud, técnicos en salud comunitaria, además, balanzas para medir talla y peso, que les permita informar sobre el excedente de peso, de acuerdo al sexo, edad y talla. Auxiliares entrenados y con instrumental para medir la tensión arterial, material didáctico e impreso para orientar a la población demandante de atención, sobre hábitos higiénico-dietéticos, sobre los riesgos del sobrepeso y las medidas preventivas para reducir las complicaciones en determinados tipo de enfermedades. Educadores para la salud, que ilustren al público sobre detección temprana de las formas de cáncer más comunes en la población, como el cáncer de cuello en la mujer, el de próstata en el hombre y el de intestino grueso en ambos. Orientadores que informen sobre los riesgos que produce el tabaquismo, tanto en los fumadores activos como en los fumadores pasivos, sobre el enfisema pulmonar y el cáncer pulmonar, de vías aéreas, de cavidad oral, de vejiga, etc.

Cambiar el enfoque distorsionado de la salud, basado en la atención a la enfermedad, es un desafío, porque la mayoría absoluta de la población comparte el concepto de las autoridades y considera que mientras más instalaciones para atender enfermos existan, el manejo de la salud pública es el adecuado. Por fortuna, la educación es la estrella del plan de Gobierno de la actual administración, de modo que en esta materia tendrán trabajo de sobra, comenzando por el suministro de agua potable, como factor determinante en la prevención de enfermedades propias de uno de los segmentos más vulnerables de la población, que son los menores de cinco años e igualmente el grave problema de la disposición sanitaria de los desechos sólidos, que continúa siendo un problema donde lo que sobra es la incompetencia y la improvisación. Ahora que, si lo que las autoridades pretenden es mantener a gran parte de la población enferma y demandando más instalaciones para atenderla, entonces el proyecto avanza en la dirección correcta... Depende, por tanto, de la elección, salud o enfermedad; ¿primará la sensatez?

