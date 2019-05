Rock internacional con sabor local

Modesto A. Tuñón F.

La música panameña en su historia está llena de casos en que los exponentes locales han emigrado para desarrollar sus inquietudes, prácticas e ideas que les condujeron a ocupar importantes sitiales en este arte. Muchos de ellos llevan guardadas estas capacidades que en otros escenarios afloran y les permiten consolidar un trabajo que trasciende y se guarda en los anales y en la cultura global.

Hace unas semanas, Rubén Blades, uno de estos artistas, anunció que había grabado, un éxito denominado ‘No te calles', con un grupo compuesto por un par de panameños, de origen veragüense, que tiene su base en la ciudad de Kansas City. Este éxito fue rápidamente seguido por el público en la plataforma de YouTube, donde adquirió popularidad, además de dar a conocer a la banda en las esferas nacionales.

‘Making movies' es un cuarteto integrado por Enrique y Diego Chi, de Santiago, Veraguas, y los hermanos mexicanos Juan Carlos y Andrés Chaurand. Se constituyeron hace casi diez años y en el último lustro, grabaron sus primeros discos. Interpretan ritmos afrolatinos y rock del tipo ‘heavy metal' y recorren diferentes sitios en una amplia región de los Estados Unidos de América con un mensaje muy profundo y diferente.

La familia Chi se estableció en Kansas City por deseos de buscar nuevos horizontes y de estudiar, confiesan estos jóvenes. Allí conocieron y se hicieron amigos de muchos de origen latino como ellos, que coincidieron en esta urbe. Los gustos del padre por la emergente fiebre del rock e inclinación de la madre hacia los sonidos caribeños y tropicales, influyeron en ambos para crear un universo muy particular que les llevó a definirse por tales estilos.

Aún eran adolescentes cuando empezaron a organizarse con ayuda paterna y articularon una agrupación. Entraron en contacto con Juan Carlos y posteriormente integraron al hermano como baterista. Su propuesta ecléctica dejó insatisfechos en un principio a quienes les apremiaban por un formato más tradicional en las diferentes modalidades en que solían desenvolverse. Así fueron afinando hasta llegar a su primer álbum.

Este cuarteto será presentado por World Music Panamá y Óscar Producciones este jueves 23 de mayo en el Ateneo de la Ciudad del Saber. Su estreno en la ciudad capital será todo un espectáculo, pues la banda ha alcanzado un elaborado perfil, sustentado con las colaboraciones y el intercambio con un conjunto de exponentes tanto individuales como colectivos.

Ellos produjeron cinco álbumes, ‘I am another you', ‘A la deriva', ‘Making movies on Audiotree live', ‘Amerikana' y ‘Aguardiente'. Entre sus canciones más conocidas están ‘Cuna de vida', ‘Locura colectiva', ‘Verdad', ‘Amor de mis amores', ‘Cómo perdonar', ‘El feo más bello', ‘Spinning out' (escuchado por Rubén Blades y que lo entusiasmó a hacer una colaboración) y ‘No te calles', resultado de este encuentro con el cantautor panameño.

Una de sus características más pronunciadas es la identificación con los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Hicieron una presentación para apoyar a quienes han perdido la condición de DACA (beneficio de jóvenes que llegaron muy niños a ese país con sus padres extranjeros). Han expresado que les conmueve la situación de los ‘dreamers' y han brindado conciertos a beneficio de esta causa.

Su esfuerzo de búsqueda incesante con una formación muy bien establecida les garantiza un destino amplio y logros excepcionales. Han comprendido el papel de la música en sus diversas manifestaciones y sobre todo en la perspectiva social, que está inmersa en sus letras y composiciones.

Regresar al suelo natal con un mensaje significativo que rescata valores básicos del ser humano y que se expone a través del canto y la melodía, constituye una experiencia que nadie debe perderse; sobre todo por ser músicos jóvenes, una esperanza.

